Home > वायरल > लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!

लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!

लंदन में पुलिस के साथ-साथ एक भारतीय मूल का युवक खिड़की पर लटकती बच्ची को बचाने के लिए छत पर चढ़ गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची फिसलकर नीचे आ जाती है. घटनास्थाल पर मौजूद शोर लोग शो-शराबा करने लगते हैं. ये वायरल वीडियो देखकर आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: June 14, 2026 8:39:05 PM IST

लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; 'इंडियन सुपरमैन' ने जो किया... वायरल हो गया VIDEO!
लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; 'इंडियन सुपरमैन' ने जो किया... वायरल हो गया VIDEO!


अक्सर कहते हैं न, ‘जाको राखे साइयां मार सके न कोय’ और जब किसी की जान पर बन आती है तो कोई न कोई फरिश्ता अपने आप आ जाता है और मुसीबत में फंसे इंसान का बाल भी बांका नहीं होने देता. ऐसा ही कुछ हुआ लंदन की एक बिजी सड़क पर, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची के लिए एक भारतीय मूल का शख्स ‘सुपरमैन’ बनकर आया और उसकी जान बचा ली. इस जाबांज भारतीय हीरो का नाम मोहम्मद जेसिल बताया जा रहा है जिसने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से लंदन में एक बड़ा हादसा होने से रोक दिया. सोशल मीडिया पर अब इस भारतीय भाई की बहादुरी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं और लोग उन्हें दिल से सलाम कर रहे हैं.

मिनटों का वो खौफनाक मंजर

वायरल वीडियो में कैद घटना लंदन की एक ऊंची बिल्डिंग की है जहां की दूसरी मंजिल की खिड़की के संकरे छज्जे पर एक 3 साल की मासूम बच्ची आ गई. बच्ची का बैलेंस बिगड़ रहा था और वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी.इधर सड़क पर चल रहे लोगों की नजर जैसे ही बच्ची पर पड़ी तो जैसे सांसें ही अटक गईं. 

You Might Be Interested In

वहां मौजूद लोग डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे लेकिन उसी भीड़ में मौजूद हमारे भारतीय भाई मोहम्मद जेसिल भी थे जिन्होंने तमाशा देखने के बजाए तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया. और बिना पैनिक किए छत पर चढ़ गए.

सही टाइमिंग पर बचा ली मासूम की जान

वायरल वीडियो में बच्ची कई मिनटों तक खिड़की के छज्जे पर लटकती रही. कभी पैरों को साधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती तो और खिसककर भी नीचे आ जाती. इधर पुलिस और भारतीय युवक बच्ची के बिल्कुल नीचे आकर खड़े हो गए और बच्ची को बचाने की तरकीबें लगाने लगे. इतनी देर में अचानक बच्ची का हाथ खिड़की से छूट जाता और वो फिसलकर नीचे गिरने लगती है. तब ही मोहम्मद जेसिल बिना एक पल गंवाए बच्ची को लपक लेते हैं.

जैसे ही बच्ची नीचे आई, जेसिल ने उसे हवा में ही सुरक्षित कैच कर लिया. यह सब कुछ महज कुछ सेकेंड्स के अंदर हुआ.

इंसानियत अभी जिंदा है!

जहां सड़क पर खड़े होकर लोग तमाशा देख रहे थे वहां जेसिल पुलिस की मदद के लिए छत पर चढ़ जाते हैं. मोहम्मद जेसिल की इसी बहादुरी और हाजिरजवाबी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है. लंदन के स्थानीय लोगों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक, हर कोई जेसिल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है.

लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आज के दौर में जहां लोग हादसों के वक्त वीडियो बनाने में मशगूल हो जाते हैं. अन्य यूजर ने लिखा कि जेसिल ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय कभी भी मदद से पीछे नहीं हटते.

ये भी पढ़ें:- बालकनी से गिरते ही उड़ गए परखच्चे, खड़े-खड़े मुंह ताकते रहे लोग… CCTV में कैद हुआ भयावह मंजर, इमोशनल नजर आई महिला!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

गर्भाश्य को लोहे-सा मजबूत बना देंगे ये फूड्स!

June 14, 2026

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026
लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!
लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!
लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!
लंदन की सड़क पर मच गई चीख-पुकार, दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर रही थी मासूम; ‘इंडियन सुपरमैन’ ने जो किया… वायरल हो गया VIDEO!