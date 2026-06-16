Home > वायरल > ‘मैं तो सिर्फ एक काम वाली हूं’… फिर पूरन पोली खिलाकर जीते थाईलैंड वालों के दिल, साड़ी-जेवर में महिला का सोलो ट्रिप VIRAL!

‘मैं तो सिर्फ एक काम वाली हूं’… फिर पूरन पोली खिलाकर जीते थाईलैंड वालों के दिल, साड़ी-जेवर में महिला का सोलो ट्रिप VIRAL!

रेश्मा अपनी पसंदीदा साड़ी पहनकर थाईलैंड घूमने निकल जाती हैं. साथ में एक पूरन पोली से भरा लंच बॉक्स ले लेती हैं ताकि विदेश में नए दोस्त बना सकें. इंडियन हाउस हेल्प की ये पूरी वीडियो मंत्रमुग्ध कर देगी आपको...

By: Kajal Jain | Published: June 16, 2026 5:27:15 PM IST

'मैं तो सिर्फ एक काम वाली हूं'... फिर पूरन पोली खिलाकर जीते थाईलैंड वालों के दिल, साड़ी-जेवर में महिला का सोलो ट्रिप VIRAL! (सांकेतिक तस्वीर)
'मैं तो सिर्फ एक काम वाली हूं'... फिर पूरन पोली खिलाकर जीते थाईलैंड वालों के दिल, साड़ी-जेवर में महिला का सोलो ट्रिप VIRAL! (सांकेतिक तस्वीर)


एक इंडियन हाउस मेड का ‘ड्रीम कम ट्रू’ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला थाईलैंड की सोलो ट्रिप के अपने एक्सपीरिएंस शेयर करती नजर आ रही है. महिला ने बताया कि वो मशहूर डिजिटल क्रिएटर अनीश भगत के लिए खाना बनाने और काम करने के लिए थाईलैंड गई थीं. उन्होंने बताया कि घरेलू कामकाज के लिए वो पहली बार भारत से बाहर आई हैं. महिला ने लाइफ के कई इमोशनल मूमेंट, वो सपने जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाई. वायरल वीडियो में महिला थाईलैंड के लोकल लोगों के साथ मिलती-जुलती और उन्हें पूरन पोली के स्वाद चखाती नजर आ रही है.

वीडियो के शुरुआत में वह अनीश के साथ फ्लाइट में सवार होती है. थाईलैंड पहुंचने पर अनीश ने महिला को एक दिन अकेले बिताने को कहा. महिला कहती है कि मैं तो बस एक घरेलू नौकरानी हूं, मैं यहां किसी को नहीं जानती और न ही मुझे उनकी भाषा समझ आती है. मुजे पढ़ना-लिखना भी नहीं आता. लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ महिला कहती है कि मुझे खाना बनाना आता है इसलिए मैंने पूरन पोली बनाई है जिससे मुझे नए दोस्त बनाने में मदद मिलेगी.

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थाईलैंड की सड़कों पर अकेली निकली महिला

वीडियो में अनीश भगत अपनी हाउस हेल्प को दीदी कहकर पुकारता है और थाईलैंड के बारे में चीजें समझाता है. जिसके बाद इंडियन दीदी साड़ी और जेवर पहने फुल ट्रेडीशनल अवतार में थाईलैंड की सड़कों पर निकल जाती हैं. अनीश ने उन्हें बताया था कि आपको व्लॉगिंग में अपनी पसंदीदा चीजें शेयर करती हैं. इस बात पर महिला कहती नजर आ रही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इंट्रस्ट क्या है, मुझे कभी इसके लिए टाइम ही नहीं मिला.

रेशमा, मुझे तुम पर गर्व है…

वायर वीडियो में महिला थाईलैंड के एक खूबसूरत मंदिर में जाती है और वहां जर्मन युवक को पूरन पोली गिफ्त करती है. इस तरह रेशमा अपना पहला दोस्त बना लेती हैं. उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी पुरुष के बिना बाहर नहीं निकलती थी. फिर वो एक 7-Eleven स्टोर पर जाती हैं, जहां वो एक पोपो नाम की युवती से मिलती हैं और पूरन पोली से इंप्रेस करती हैं.

पोपो खुश हो जाती है और अपने घर लंच के लिए रेशमा को इन्वाइट करती है. रेशमा कहती है कि पता नहीं क्यों हम महिलाएं जिम्मेदारियों के चलते अक्सर खुद को भूल जाती है. खाखिर में रेशमा एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ने बैठ जाती हैं और मैंगो राइस एंजॉय करती हैं. आखिर में खुद से कहती हैं कि रेशमा मुझे तुम पर गर्व है.

दिल को छू लेंगे लोगों के कमेंट

रेशमा दीदी की वायरल वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि दीदी आप बहुत हिम्मत वाली हो, हमें आप पर गर्व है. अन्य यूजर ने कमेंट लिखा कि जैसे ही आपने कार की खिड़की पर अपने बाल खोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी आंखों में पानी आ गया. यूजर ने कहा  कि अब तक का सबसे बेहतरनी ट्रेवल व्लॉग. आप किसी इंडिपेंडेंट बटरफ्लाई जैसी लग रही हो.

ये भी पढ़ें:- टूरिस्ट के साथ नकली सांप से मजाक करना पड़ा भारी; वायरल VIDEO पर भड़के लोग, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी!

Tags: indian house helpsocial media viral videosolo tripThailand TravelViral NewsWorld Tour
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