Indian Army: बाढ़ में फंसे किशोर की जान बचाने के लिए भारतीय सेना ने दिया अद्भुत कौशल का परिचय, VIDEO देख हर भारतीयों की छाती हो जाएगी चौड़ी

Indian Army Viral Video: बाढ़ में फंसे किशोर की जान बचाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा तवी नदी उफान पर है। भारी बाढ़ के बीच एक किशोर एक टापू पर फँस गया। किशोर लड़के को बचाने के लिए भारतीय सेना को बचाव अभियान के लिए बुलाया गया। आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट खराब मौसम के बावजूद तुरंत एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर रवाना हुए। पायलट खराब मौसम को मात देते हुए बचाव स्थल पर पहुँचे। सेना का पायलट नौशेरा तवी के बीचों-बीच पहुँचा, जहाँ किशोर लड़का अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था।

पायलटों ने तार की बाधाओं, उफनती नदी और कोई स्पष्ट लैंडिंग स्थल न होने के बावजूद असाधारण कौशल का परिचय दिया और किशोर लड़के को बचाकर नदी के किनारे सुरक्षित पहुंचाया। साहस का यह कार्य उनके कर्तव्य से बढ़कर है। एक बार फिर भारतीय सेना ने देश सेवा में अपनी योग्यता साबित की है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। नदियां और नाले उफान पर हैं। नदी से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नौशेरा तवी नदी उफान पर है। एक किशोर बाढ़ में फंस गया था। सेना ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।

Heart-stopping visuals from #Rajouri: a boy clinging to life in flash floods, rescued by the Indian Army with precision and bravery.

When every second mattered, our soldiers answered the call. This is what real service looks like. #Respect #IndianArmy@TinyDhillon @atahasnain53 pic.twitter.com/0ExsTEbPWS

— Hinna Nazir (@HinnaNazir) July 23, 2025