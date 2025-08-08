आशिक संग सड़क पर खा रही थी छोले-भटूरे, देखते ही ठनका भाई का दिमाग, बीच सड़क पर बाल नोच बहन का निकाला जुलूस -VIDEO

Viral Video: हाथरस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो एक भाई ने सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल, हाथरस में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ छोले-भटूरे खा रही थी। इस दौरान दोनों सड़क किनारे एक दुकान पर छोले-भटूरे खा रहे थे। इसी बीच लड़की का भाई अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया। इसके बाद फिर जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था।

सड़क पर ही बहन के साथ की बदसुलूकी

वहीँ अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। दरअसल, अपनी बहन को एक लड़के के साथ देखकर भाई का दिमाग ठनक गया। भाई ने सड़क पर ही खूब हंगामा मचा दिया। लड़की के भाई ने प्रेमी को सड़क पर लात-घूंसों से बेरहमी से पीट डाला। लड़की ने जब अपने प्रेमी को पिटता देखा तो उसे बचाने आई, लेकिन लड़के के दोस्तों ने उसे बाल पकड़कर घसीट-घसीट कर बेरहमी से मारा।

वीडियो हुआ वायरल

वहीँ बताया जा रहा है कि ये घटना हाथरस जिले के कोतवाली क्षेत्र के गेट स्थित श्री राम मंदिर के पास की है। इस वीडियो में साफ तौर पर किया जा रहा है कि, छोले-भटूरे की दुकान के पास हंगामा हो रहा था। मारपीट होते देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। किसी ने इस ड्रामे की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले में चारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना के पूरे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की।