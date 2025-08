अपनी गलती पर वकीलों के सामने IAS अधिकारी ने की उठक-बैठक, Video वायरल होने पर हो गया ट्रांसफर

IAS Rinku Singh Rahi: उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शाहजहांपुर में एसडीएम के पद पर तैनाती के पहले ही दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक-बैठक करते नजर आए थे। लेकिन यह उनकी पहली चर्चा नहीं है। 16 साल पहले उन पर 7 गोलियां चलाई गई थीं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 को यूपी के हाथरस में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी आटा चक्की चलाते थे और घर की हालत साधारण थी। रिंकू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की और 12वीं पास करने के बाद अच्छे अंकों की बदौलत उन्हें स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के प्रति उनका जुनून यहीं नहीं रुका। बाद में उन्होंने एमए भी किया। दलित समुदाय से आने वाले रिंकू ने 2004 में यूपीपीसीएस पास किया और 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी बने। फिर 2021 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 683वीं रैंक हासिल की। इस तरह, वह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी बन गए। वह दिव्यांग कोटे से इस पद तक पहुँचे, जो उनकी कड़ी मेहनत का एक उदाहरण है।

The person in the suit is IAS officer Rinku Singh Rahi, newly appointed SDM in Puwayan, Shahjahanpur, UP. He apologized to protesting lawyers by holding his ears and doing sit-ups after a dispute over them wearing shoes in his court, escalating into a three-day standoff.#up pic.twitter.com/jnt4JEYhit

