‘ताऊ मैं आपकी…’, प्रांजल दहिया को आया गुस्सा, स्टेज पर ही रोक दिया गाना, जानें मामला..!

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की ‘क्वीन’ और लाखों दिलों की धड़कन, प्रांजल दहिया इन दिनों एक विवाद के कारण सुर्खियों में हैं. प्रांजल अपने खूबसूरत लुक और शानदार डांस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक लाइव शो के दौरान वो इतनी नाराज हो गईं कि बीच में ही प्रदर्शन रोक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रांजल एक बुजुर्ग व्यक्ति को डांटते हुए नजर आ रही हैं.

ये घटना एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां प्रांजल दहिया अपने सुपरहिट गानों पर परफॉर्म कर रही थीं. दर्शक उनके गानों का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रांजल का मूड खराब कर दिया. बताया जा रहा है कि सामने की पहली पंक्ति में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक इशारा किया या कुछ ऐसा कहा, जिससे प्रांजल नाराज हो गईं.

प्रांजल की प्रतिक्रिया

नाराज होकर प्रांजल ने तुरंत गाना रोक दिया और माइक अपने हाथ में ले लिया. उन्होंने सीधे उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए हरियाणवी लहजे में कहा, ‘ताऊ, आप… मैं आपकी बेटी के उम्र की हूं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उम्र का ख्याल रखना चाहिए और कलाकारों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रांजल ने आगे कहा कि वो यहां मनोरंजन के लिए आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का हक है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्यक्रम को शांति से देखना है तो बैठ जाएं, नहीं तो यहां से चले जाएं.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए. हालांकि ज्यादातर लोग प्रांजल के रवैये की तारीफ कर रहे हैं. उनके फैंस कह रहे हैं कि कलाकारों को भी सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है. कई लोगों ने लिखा कि प्रांजल ने जो किया बिल्कुल सही था, क्योंकि चुप रहना ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ा देता है.

वर्तमान में, प्रांजल का ये मुखर और स्पष्ट अंदाज सोशल मीडिया और समाचारों में काफी चर्चा में है.