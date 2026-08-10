Home > वायरल > खुद को रैपिडो ड्राइवर बताकर पहुंचा था शातिर, युवती निकली उससे भी बड़ी ‘उस्ताद’ पूछ लिया कुछ ऐसा… दुम दबाकर भागा शख्स!

खुद को रैपिडो ड्राइवर बताकर पहुंचा था शातिर, युवती निकली उससे भी बड़ी ‘उस्ताद’ पूछ लिया कुछ ऐसा… दुम दबाकर भागा शख्स!

शख्स ने युवती को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की और उसे बिना बुकिंग को रैपिडो बाइक सर्विस ऑफर की लेकिन युवती शख्स के मंसूबे समझ गई. हकीकत सामने आते ही महिला ने जिस अंदाज में फ्रॉड को सबक सिखाया, वो अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 10, 2026 5:47:51 PM IST

खुद को रैपिडो ड्राइवर बताकर पहुंचा था शातिर, युवती निकली उससे भी बड़ी 'उस्ताद' पूछ लिया कुछ ऐसा... दुम दबाकर भागा शख्स!
खुद को रैपिडो ड्राइवर बताकर पहुंचा था शातिर, युवती निकली उससे भी बड़ी 'उस्ताद' पूछ लिया कुछ ऐसा... दुम दबाकर भागा शख्स!


आज के समय में जब सड़कों पर सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है, तब युवतीओं का जागरूक रहना बेहद जरूरी हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी. यह मामला हैदराबाद के मशहूर चारमीनार इलाके का है, जहां एक युवती कंटेंट क्रिएटर ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक फर्जी बाइक-टैक्सी ड्राइवर का भंडाफोड़ कर दिया. रात के करीब 9 बजे जब यह युवती अपनी कार का इंतजार कर रही थी, तभी एक शख्स स्कूटर लेकर उसके पास पहुंचा और खुद को रैपिड ड्राइवर बताकर लिफ्ट देने की पेशकश करने लगा. लेकिन युवती के तीखे सवालों और स्मार्ट दिमाग के आगे उस फर्जी ड्राइवर की एक नहीं चली. उसने मौके पर ही उस शख्स की चालाकी पकड़ ली, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है. आइए जानते हैं इस पूरी दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना के बारे में विस्तार से.

अचानक आ धमका फर्जी रैपिडो ड्राइवर

कहानी की शुरुआत शनिवार रात करीब 9:00 बजे होती है. कंटेंट क्रिएटर सिद्धेश्वरी सुगंध चारमीनार के पास अपनी कार का इंतजार कर रही थीं. तभी एक शख्स स्कूटर पर सवार होकर पहुंचता है. और पूछता है कि ‘आपको रैपिड चाहिए क्या मैडम? कहां जाना है?’ सिद्धेश्वरी को उस शख्स की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगीं. उन्होंने तुरंत ड्राइवर का आईडी कार्ड मांग लिया. इतना ही नहीं, स्कूटर पर आगे नंबर प्लेट भी नहीं थी. जब युवती ने पूछा कि गाड़ी का नंबर क्यों नहीं है, तो शख्स के पसीने छूटने लगे.

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रैपिडो डाउनलोड करते ही खुली पोल

सिद्धेश्वरी ने बताया कि उसने ड्राइवर लाइसेंस दिखाने के बजाय प्ले स्टोर से रैपिडो ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया. उस व्यक्ति ने अपना नाम इरफान बताया. वीडियो में सिद्धेश्वरी को उससे आईडी दिखाने की रिक्वेस्ट करते हुए देखा जा सकता है. हद तो तब हो गई जब पकड़े जाने पर उसने फिल्मी डायलॉग मारा, ‘गाड़ी चालू नहीं हो रही है!’ इस पर सिद्धेश्वरी ने गुस्से में जवाब दिया, ‘जब गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, तो तुम मुझे ड्रॉप देने के लिए कैसे पूछ रहे थे?’ जब युवती ने उसका फोन छीना, तो स्क्रीन पर सीधे ‘इंटर ओटीपी’ का पेज खुला हुआ था, जिससे साफ हो गया कि वह कोई अधिकृत ड्राइवर नहीं था, बल्कि फर्जी तरीके से घूम रहा था.

फ्रॉड को सिखाया ऐसा सबक…

जब युवती ने उससे उसका पूरा नाम और बदतमीजी की वजह पूछी, तो वह शख्स घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा और बोला, ‘रोड पर क्या करना चाह रहे?’ युवती को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘सीधा निकाल अब यहां से.’ उसने कहा कि वह अन्य ऐप्स के मुकाबले रैपिडो को पसंद करती है क्योंकि उसे इसका इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है, खासकर रात में. उसने सेफ्टी चेक और कॉल की सुविधा का हवाला दिया. 

बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सिद्धेश्वरी ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी कंपनी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि वह खुद रात के समय सुरक्षा कारणों से रैपिड ऐप पर भरोसा करती हैं, लेकिन ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें:पति को पिला दिया नशीला जूस, बेहोशी की हालत में करने लगी… चढ़ने वाली थी एक और भेंट, आखिरी मिनट में बदल गई पूरी स्क्रिप्ट!

Tags: online fraudsocial media viral videotaxi service fraudViral News
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