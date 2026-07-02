Home > वायरल > ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!

ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!

महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि एक लंबे रिलेशनशिप के बाद लव मैरिज की. लेकिन कुछ समय बाद जब दोनों को एक बच्चा हुआ तो पति ने अपने गे होने का खुलासा किया. हालांकि पत्नी ने पति को साथ रहने की इजाजत दे दी है लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छेड दी है.

By: Kajal Jain | Published: July 2, 2026 3:23:32 PM IST

ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज... बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!
ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज... बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!


इंटरनेट के दौर में हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है. कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमें काफी कुछ सिखा जाती हैं. हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं भी झकझोर जाती है जिससे लोग जागरुक और सावधान हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसी ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक महिला ने बताया कि कैसे उसकी काम के दौरान एक शख्स से मुलाकात हुआ. दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने एक साथ लव मैरिज कर ली. जब दोनों एक प्यारा-सा बच्चा पैदा हुआ तो पति की असलियत सामने आई. पति ने खुद बताया कि वो गे हैं और एक खास मकसद के चलते उसने बच्चा पैदा किया है. इस वायरल वीडियो पर लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग महिला के आखिरी फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने पति की धोखाखड़ी पर कड़ी नाराजगी जताई है.

ऑफिस में हुआ था प्यार

वायरल वीडियो में महिला ने अपने पति और बच्चे के साथ लाइफ के खूबसूरत पल शेयर किए हैं. तस्वीरों के साथ जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बताते हुए महिला लिखती है कि मैं और मेरे पति काम के दौरान एक दूसरे से मिले और दोनों की दोस्ती हो गई. कुछ ही  समय बाद ही हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया. 

You Might Be Interested In

पति के अजीब संबंधों का खुलासा

वीडियो के माध्यम से महिला ने बताया कि कुछ समय बाद ही पता चला कि पति किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन सवाल नहीं किया क्योंकि रिश्ते को आगे बढ़ाने की गुंजाइश थी. महिला लिखती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और विवेक के साथ साल 2017 में शादी कर ली. शादी के तीन साल बाद भी हमारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था.

बच्चे की पैदाईश के सामने खुला राज़

महिला आगे बताती है कि कुछ समय बाद दोनों ने अपने पहले बच्चे ‘ईथान’ को वेलकम किया. लेकिन महिला को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया. कभी वो ठीक से सो नहीं पाती थी तो कभी वो सिर्फ रोती ही रहती थी. पत्नी की हालत देख पति विवेक ने अपने गहरे राज़ का खुलासा किया जो उसने पिछले कई सालों से छिपाए हुए थे. उसने बताया कि वो महिलाओं से अट्रैक्ट नहीं होता और न ही उसे महिलाएं पसंद हैं क्योंकि वो असल में समलैंगिक यानी गे है.

पति को दिया दूसरा मौका

महिला ने बताया कि पति के खुलासे के बावजूद उसने पति से अलग रहने का फैसला नहीं किया. दोनों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनर के तौर पर अलग-अलग रहेंगे लेकिन एक परिवार के तौर पर हमेशा साथ रहेंगे. हम एक माता-पिता की जिम्मेदारी साथ में निभाते हैं. महिला ने बताया कि वो दूसरे आदमी को डेट कर रही है लेकिन विवेक काफी अहमियत रखता है. आज हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं.  विवेक और उसका पार्टनर घर के निचले हिस्से में रहते हैं जबकि महिला और बच्चे ने ऊपरी मंजिल पर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

महिला ने आखिर में लिखा कि हम दोनों पति-पत्नी नहीं है, लेकिन अच्छे दोस्त और माता-पिता हैं. महिला के वीडियो पर लोगों अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी है. कुछ यूजर ने शादी को आगे बढ़ाने के महिला के फैसले की तारीफ की है जबकि एक यूजर ने कमेंट किया कि पहली आदमी ने अपनी असली पहचान छिपाई और महिला से शादी-बच्चा पैदा करके अपना वंश आगे बढ़ाया. इसके बाद सच्चाई बताना धोखाधड़ी से कम नहीं है. अन्य यूजर ने लिखा कि गे होना गलत नहीं है लेकिन पहचान छिपाकर बच्चा पैदा करना गलत है. भगवान महिला और बच्चे को शक्ति दे.

ये भी पढ़ें:-खाट के पाए से दी ‘तालिबानी’ सजा, फिर गन्ना काटने वाली आरी से रेत डाली सौतन की गर्दन; हत्या के बाद सबूत मिटाने खेत में… पुलिस के सामने खुली पोल!

Tags: Social Media Viral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026
ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!
ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!
ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!
ऑफिस में दोस्ती, डेटिंग और फिर लव मैरिज… बच्चा पैदा होने के बाद सामने आई पति की सच्चाई, इंटरनेट पर मचा भारी बवाल!