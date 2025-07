Husband Catches Wife: तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी…पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, हाई वॉल्टेज ड्रामे का Video हुआ वायरल

Husband Catches Wife: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बड़ा ड्रामा तब हुआ जब एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को एक स्थानीय गेस्टहाउस में किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया। यह झगड़ा, जो एक अराजक सार्वजनिक झगड़े में बदल गया, कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह घटना कथित तौर पर सोमवार, 21 जुलाई की देर रात छटीकरा इलाके में हुई।

पति को कुछ समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक था। उसके फोन पर रोमांटिक चैट और फोन कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद, उसने उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। सोमवार रात उसे सूचना मिली कि वह एक गेस्टहाउस में किसी से मिलने वाली है। फिर वह कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पहुँचा, जहाँ उसने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ पाया। जैसे ही उसने उन्हें साथ देखा, उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। भारी भीड़ जमा हो गई और पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया।

Husband allegedly catches his wife with other man. Keeps on screaming why you wasted my 5 years.

Adultery is no longer an offence. So he can’t do anything. But she will now file a dozen false cases on himpic.twitter.com/neM0LauXJg

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) July 23, 2025