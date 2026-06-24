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आशिक के साथ ऑटो में मना रही थी रंगरलियां, पति ने बीच सड़क रुकवाकर किया जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल

गुस्साए पति ने अपना आपा खोकर बीच सड़क पर ही उसे रोका और झगड़ा करना शुरु कर दिया. राहगीरों द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बनालिया गयै, जोकि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए पूरे मामले के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 24, 2026 5:32:13 PM IST

आशिक के साथ ऑटो में मना रही थी रंगरलियां, पति ने बीच सड़क रुकवाकर किया जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल


Jabalpur Crime: मध्यप्रदेश के जबलपुर से ऐसा मामला सामने आया है, जहां सरे बाजार पति ने पत्नी को पीटना शुरु कर दिया. दरअसल, मामला गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलहरी इलाके का है. जहां, पति पत्नी में बीच सड़क जमकर कहा-सुनी और लड़ाई हुई. सड़क पर ही लंबे समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके बाद राहगीरों का जमावड़ा लग गया. आरोप है कि मारपीट करने वाले व्यक्ति की पत्नि ऑटो में किसी और युवक के साथ घूम रही थी.

गुस्साए पति ने अपना आपा खोकर बीच सड़क पर ही उसे रोका और झगड़ा करना शुरु कर दिया. राहगीरों द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बनालिया गयै, जोकि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए पूरे मामले के बारे में जानते हैं. 

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ऑटो का पीछा कर रास्ते में पकड़ा 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहर मामला मंगलवार दोपहर का है, जहां एक युवक अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ ऑटो में देखता है और उसका पीछा करने लगता है. युवक ने ऑटो को बीच सड़क पर ही रुकवाकर उसमें बैठची पत्नी और उसके साथ वाले पुरुष को बाहर निकाला. पत्नी को किसी ओऔर के साथ देखकर ही पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को सड़क पर ही पीटना शुरु कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उन्हें साइड हटा दिया. 

पत्नी पर था पहले से शक 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सयुवक को अपनी पत्नी पर शक था कि वह किसी और मर्द के साथ घूम रही है. उशे देखने का बाद पति का शक साफ हो गया, जिसके बाद उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही पति-पत्नी मौके से चले गए थे. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

Tags: Jabalpur Crime
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