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‘How to Kill Men’ पढ़ती दिखी लड़की! वीडियो देख मर्द समाज में फिर छाया खौफ; आखिर क्या है इस किताब की कहानी?

How to Kill Men Book: दिल्ली मेट्रो में एक लड़की को केटी ब्रेंट का नॉवेल ‘हाउ टू किल मेन एंड गेट अवे विद इट’ (How To Kill Men and Get Away With It) पढ़ते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Last Updated: July 2, 2026 1:15:40 PM IST

how to kill men viral video
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How to Kill Men Book: दिल्ली मेट्रो में एक लड़की को केटी ब्रेंट का नॉवेल ‘हाउ टू किल मेन एंड गेट अवे विद इट’ (How To Kill Men and Get Away With It) पढ़ते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश 26 साल के केतन अग्रवाल की बेरहमी से हुई हत्या से सदमे में है. आरोप है कि उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने लोहगढ़ किले में उनकी हत्या कर दी थी. इस लड़की का नॉवेल पढ़ते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे शायद उसके सामने बैठे किसी दूसरे यात्री ने शूट किया था. केतन के मामले की वजह से इस वीडियो ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है. एक इंटरनेट यूज़र ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “एक और जान खतरे में है.”

मेट्रो में पढ़ रही थी ये किताब 

सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने बताया कि वो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही थी, तभी उसने उस लड़की को किताब पढ़ते देखा और किताब का टाइटल देखकर वो “एक पल के लिए ठिठक गई”. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स में बेचैनी फैल गई. एक यूज़र ने कहा, “एक और जान खतरे में है… वे खुलेआम ‘पुरुष खतरनाक होते हैं’ जैसी बातें फैला रहे हैं.” दूसरे ने कहा, “महिलाओं को पुरुषों के प्रति नफ़रत (misandry) फैलाने पर भी कुछ नहीं कहा जाता… क्या तब भी ठीक होता अगर कोई पुरुष यह किताब पढ़ता हुआ दिखता?”

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क्या है इस किताब की कहानी 

हालांकि, X (ट्विटर) के एक यूज़र ने कहा, “बोल्ड टाइटल लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन असल मतलब अक्सर कवर से कहीं अलग होता है. कभी-कभी सबसे विवादित टाइटल के अंदर बिल्कुल अलग कहानी छिपी होती है.” एक और कमेंट में लिखा था, “यह किताब एक डार्क कॉमेडी है… हर चीज़ का मतलब ‘पकड़े जाने’ या ‘आरोप लगाने’ से नहीं होता.” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘हाउ टू किल मेन एंड गेट अवे विद इट’ यूके की रहने वाली और अवॉर्ड जीत चुकीं पत्रकार केटी ब्रेंट का पहला नॉवेल है. यह किताब किटी कॉलिन्स नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में है, जो महिलाओं का शोषण करने वाले खतरनाक और हिंसक पुरुषों को मारने के मिशन पर है. यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और आधुनिक समय में महिलाओं के प्रति नफ़रत (misogyny) से जुड़ी बदले की कहानी है. टाइटल से जो लगता है, उसके उलट, यह किताब पुरुषों को मारने और हत्या करके बच निकलने का कोई तरीका या गाइड नहीं बताती है.

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Tags: home-hero-pos-6ketan murder casemetro viral videoraja raghuvanshi murderviral video
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