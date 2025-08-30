Home > वायरल > B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?

B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?

B-2 Bomber Crew: विमान को केवल दो चालक दल के सदस्य उड़ाते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। बी-2 का उन्नत डिजाइन दो लोगों को सभी उड़ान और मिशन प्रणालियों को संचालित करने की अनुमति देता है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 30, 2025 20:43:36 IST

B-2 Bomber Crew
B-2 Bomber Crew

B-2 Bomber Crew: अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार बी-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान ने हाल के समय में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दी थी। इजरायल-ईरान जंग में अमेरिका के कुदने के बाद हालात उस वक्त और भी ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन इससे हटकर US ने दुनिया को एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। 

इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी बी-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान ईरान के अंदर घुसे परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और बड़े आराम से वहां से निकल गए। इन सब के बीच ईरान का एयर डिफेंस उन्हें डिटेक्ट करने में पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद से ही अमेरिका के इस घातक हथियार को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि बी-2 स्टील्थ बमवर्षक को कौन लोग उड़ाते हैं और कैसे ये काम करता है? 

बी-2 स्टील्थ चालक दल पर एक नजर

बता दें कि इस विमान को केवल दो चालक दल के सदस्य उड़ाते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। बी-2 का उन्नत डिजाइन दो लोगों को सभी उड़ान और मिशन प्रणालियों को संचालित करने की अनुमति देता है।

जानकारी के मुताबिक पायलट कॉकपिट की बाईं सीट पर बैठता है, जबकि मिशन कमांडर दाईं सीट पर बैठता है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों विमान उड़ा सकते हैं, लेकिन मिशन कमांडर मिशन के दौरान अंतिम निर्णय लेता है। इस विमान की खास बात ये है कि बी-2 मिशन 44 घंटे से ज़्यादा समय तक चल सकते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम हैं।

कंप्यूटर सिस्टम संभालता है विमान की ज्यादातर चीजें

बी-2 उन्नत स्वचालन से लैस है जो चालक दल के कार्यभार को कम करता है। कंप्यूटर सिस्टम उड़ान, नेविगेशन और सेंसर की जांच का ज्यादातर काम संभालते हैं, जिससे दोनों पायलट मिशन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बता दें कि बी-2 के चालक दल को चुनने के लिए उन्हें पहले अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है। पायलट वैश्विक स्टील्थ मिशनों की जरूरतों के लिए विशेष प्रशिक्षण लेते हैं।

बी-2 पायलट विशेष मिशनों के दौरान लगभग पूरा दिन कॉकपिट में बिता सकते हैं। पायलट और कमांडर के बीच स्वचालन और टीमवर्क, बमवर्षक को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक उड़ान भरने में मदद करता है।

Trump के सलाहकार की इस विदेशी संगठन ने कर दी बोलती बंद, कहा – रूस-यूक्रेन संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं…

Tags: B-2 Bomber Crew
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?
B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?
B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?
B-2 bomber : मिशन पर जाने के वक्त आखिर कितने लोग होते हैं बी-2 बमवर्षक विमान में मौजूद?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?