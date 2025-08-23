Home > वायरल > सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप

सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप

Horror Viral Video: Annabelle की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वहीँ इस कहानी पर एक फिल्म  भी आई जो काफी भयानक है। फिल्म तो छोड़िए वहीँ अब ये फिल्म सच होती हुई भी नजर आ गई। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 12:30:31 IST

horror viral video
horror viral video

Horror Viral Video: Annabelle की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वहीँ इस कहानी पर एक फिल्म  भी आई जो काफी भयानक है। फिल्म तो छोड़िए वहीँ अब ये फिल्म सच होती हुई भी नजर आ गई। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो ने लोगों को दहशत में  डाल दिया है। वहीँ, इसमें एक गुड़िया अजीबोगरीब हरकतें करती दिखाई दी। @devilgazing नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि, एक लड़की अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन वो गुड़िया कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। 

वायरल हुआ भयानक वीडियो 

आपको बता दें, इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही लड़की कैमरे की तरफ देखकर बात करना शुरू करती है, वैसे ही पीछे रखी गुड़िया का हाथ अचानक हिलने लगता है। वहीँ पहली बार गुड़िया की आवाज सुनाई देने पर लड़की पलटकर देखती है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले ही पल जब गुड़िया अपना हाथ हिलाती है, तो लड़की डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग जाती है।

सिर कलम करने की गुस्ताखी पड़ी भारी, CM Yogi के सिंघमों ने इस गैंगस्टर को दी ऐसी सजा; अब जहन्नुम की आग में झुलसेगा

स्पेन का वीडियो 

यह वीडियो स्पेन का बताया जा रहा है और वीडियो शेयर करने वाले यूज़र ने इसे बिना एडिट किया हुआ बताया है। यूज़र के मुताबिक, इस खौफनाक घटना के बाद बच्ची के माता-पिता डर गए और उन्होंने गुड़िया को घर से निकाल दिया। कई यूज़र्स ने वीडियो में दिख रही गुड़िया की तुलना एनाबेले और चकी जैसी हॉरर फिल्मों की मशहूर गुड़ियों से की है। 

https://www.instagram.com/p/DNN2VxYP-El/

यहाँ क्लिक करें…

Tags: annabelle dollhorror viral videospain viral videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप
सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप
सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप
सच हो गई Annabelle डॉल की कहानी! बच्ची के पीछे बैठी गुड़िया ने किया कुछ ऐसा, Video देख थर-थर कांप उठेंगे  आप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?