Video: बर्फ, मौत और वफादारी…चार दिन तक मालिक के शव के पास डटा रहा पिट बुल, हिमाचल से आया रुला देने वाली कहानी

Himachal Pradesh Dog loyalty Video: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, जो एक कुत्ते की अटूट वफादारी को दिखाती है. इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, जब इंसानों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, एक वफादार पिट बुल भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद चार दिनों तक अपने मरे हुए मालिक का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ.

मरने के बाद भी कुत्ते ने नहीं छोड़ा साथ

खास बात यह है कि भरमौर में भरमानी मंदिर के पास वीडियो बनाते समय बिकक्षित राणा और पीयूष नाम के दो युवा रिश्तेदार लापता हो गए थे. बाद में पता चला कि खराब मौसम के कारण बर्फ में फंसने से उनकी मौत हो गई थी. जब बचाव दल और स्थानीय ग्रामीण चार दिन बाद आखिरकार उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा, उससे सब भावुक हो गए. पीयूष का शव बर्फ की कई परतों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन ठीक उसके बगल में उसका पालतू कुत्ता बैठा था.

चार दिनों तक बेजुबान साथी वहीं पर रहा

चार दिनों तक, उस बेजुबान साथी ने न तो खाना खाया और न ही उस जगह से हिला. जमा देने वाली हवाओं और बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए, कुत्ता पहरा दे रहा था, अपने मालिक के शरीर को न सिर्फ खराब मौसम से, बल्कि उस इलाके में घूमने वाले जंगली जानवरों से भी बचा रहा था.

बचाव दल पर शुरू में किया हमला, बाद में करने दिया काम

जब बचाव दल ने शव को निकालने की कोशिश की, तो कुत्ता शुरू में आक्रामक हो गया. उसे लगा कि अजनबी उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने आए हैं. काफी कोशिश, प्यार से समझाने और भरोसा दिलाने के बाद, कुत्ते को आखिरकार एहसास हुआ कि वे मदद करने आए हैं. तभी वह एक तरफ हटा, जिससे टीम अपना काम कर सके.