दौरे पर थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, तभी हुआ कुछ ऐसा भागकर बचानी पड़ी जान, Video देख दहल जाएगा आपका कलेजा

Himachal CM escape: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह से भूस्खलन और बादल फटने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच, आज मंडी ज़िले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बाल-बाल बच गए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले कई दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वह लगातार बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे और प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे।

आज जब वह सिराज के एक प्रभावित इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अचानक उनके काफिले के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और पत्थर तेज़ गति से नीचे गिरने लगे। खतरे को भांपते हुए जयराम ठाकुर और उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी और समर्थक तुरंत वहाँ से भाग गए और अपनी जान बचाई।

Ex Himachal CM & BJP leader Jairam Thakur saves his life from landslide

He is visiting disaster hit areas of Himachal extensively to help people. Need such leaders in whole country.pic.twitter.com/GFZPBNywN0

— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) July 13, 2025