Viral Video: Doll के लिए नाश्ता बना रही थी नन्ही बच्ची, तभी कैमरे ने दिखा कुछ ऐसा, देख कर कांप उठेगी रूह

Haunted Doll Viral Video: सोशल मीडिया पर आये दिन बेहद अजीबोगरीब वीडियो शेयर होते रहते हैं। कुछ तो आपको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देते हैं तो कुछ लोगों में दहशत भर देते हैं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं। दरअसल, इसमें एक गुड़िया अजीबोगरीब हरकतें करती नज़र आ रही है। @devilgazing नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो क्लिप में एक लड़की अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

गुड़िया अचानक करती है हरकत

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही लड़की कैमरे की तरफ देखकर बात करना शुरू करती है, गुड़िया का हाथ अचानक हिलने लगता है। जब पहली बार गुड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, तो लड़की मुड़कर देखती है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले ही पल जब गुड़िया अपना हाथ हिलाती है, तो लड़की डर के मारे चीखते हुए भाग जाती है। Video देखने के लिए @devilgazing पर क्लिक करें।

क्या है Video की सच्चाई?

यह वीडियो स्पेन का बताया जा रहा है और वीडियो शेयर करने वाले यूज़र ने इसे बिना एडिट किया हुआ बताया है। यूज़र के मुताबिक, इस खौफनाक घटना के बाद लड़की के माता-पिता डर गए और उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। कई यूज़र्स ने वीडियो में दिख रही गुड़िया की तुलना एनाबेले और चकी जैसी हॉरर फिल्मों की मशहूर गुड़ियों से की है।

हालाँकि, इनखबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। कई नेटिज़न्स ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि गुड़िया का हाथ किसी धागे से हिलाया गया होगा, जबकि कुछ का मानना ​​है कि यह रिमोट से चलने वाली गुड़िया है।

