हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी की सड़क पर भिड़ंत, तीखी बहस में बदली फोटो की मांग, वीडियो वायरल

Dimple Chaoudhary Viral Video: सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में डिंपल चौधरी और कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा होता है. वीडियो वायरल होते ही इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. वीडियो में दावा किया गया कि कुछ लोगों ने डिंपल चौधरी के साथ फोटो क्लिक कराने की बात कही थी. इसके लिए डिंपल चौधरी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े लोगों और डिंपल चौधरी के बीच विवाद हो गया.

वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर साहिल छाबड़ा नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा हरियाणा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि कुछ युवकों ने डिंपल के साथ फोटो खिंचवाने की बात कही थी. डिंपल चौधरी ने फोटो क्लिक कराने से मना कर दिया. इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शनुरू हो गई, जो थोड़ी ही देर में गाली-गलौज तक पहुंच गई.

हरियाणा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के साथ फोटो खिंचवाने से इनकार करने के बाद कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में विवाद और कथित हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो में गाली-गलौज भी कि जा रही हैं… pic.twitter.com/LI4NxvyD4C — Sahil chabra (@sahii199) June 17, 2026

हाथापाई तक पहुंची बहस

कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बहस बाद में हाथापाई तक पहुंच गई थी. हालांकि अब तक इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों में बहस के बाद माहौल काफी तनावपुर्ण हो गया था. इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से गाली-गलौज किया गया. घटना की सटीक परिस्थितियों, समय और यह किस जगह पर घटित हुई, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है. हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन और डांसर डिंपल चौधरी की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया

हालांकि इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये वीडियो ग्रेटर नोएडा एल्फा 1 का है. वहीं एक यूजर ने इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया. एक ने लिखा कि ये आदमी गलत कर रहे हैं. अगर किसी ने मना कर दिया कि फोटो नहीं खिंचवाना है, तो नहीं खिंचवाना, किसी के पीछे क्यों पड़ना है. किसी ने डिंपल को बद्तमीज, तो किसी ने लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.