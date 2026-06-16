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हरियाणा के लड़कों का उपद्रव, कार की छत और खिड़कियों पर बैठे दिखा युवा, शरीर पर नहीं थे कपड़े

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसके आने के बाद एक बार फिर हरियाणा के लड़कों की चर्चा हो रही है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़के कार की छत पर बैठकर हुड़दंग काटते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 16, 2026 4:48:56 PM IST

कसोल में हरियाणा के लड़कों का उपद्रव
कसोल में हरियाणा के लड़कों का उपद्रव


Kasol Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार के ऊपर तीन लड़के बैठे हुए हैं, जिन्होंने कपड़े तक नहीं पहने थे. वे कार के ऊपर और खिड़कियों से बाहर निकले हुए थे. इस पूरे सीन को उनकी गाड़ी के पीछे वाली कार में बैठे लोगों ने रिकॉर्ड कर शेयर कर दिया. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद एक बार फिर हरियाणा के लोगों की हरकतों को लेकर सवाल उठने लगे. वायरल वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए बात कर रहे हैं.

कमेंट्स कर रहे लोग

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अच्छी बात है हरियाणा बैंगलोर से काफी दूर है. एक यूजर ने लिखा ऐसी हरकत करते हैं और फिर कहते हैं कि पहाड़ों के लोग इज्जत नहीं करते. एक यूजर ने लिखा कि पैसे आपको तमीज नहीं सिखा सकते. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘कथित शिक्षित और जिम्मेदार लोग, जिनमें सिविक सेंस का नोम नहीं है.’ एक यूजर ने लिखा, ‘जाटों की बुद्धि ही ऐसी है.’ एक यूजर ने लिखा कि लोग विदेशियों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं और फिर विश्वगुरू बनने का सपना देखते हैं. 

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इससे पहले भी सामने आईं वीडियो

बता दें कि ऐसी ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जिनमें हरियाणा के लड़के काफी वायरल हुए थे. हाल ही में एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें कुछ लड़कों ने नई थार खरीदी थीं. इसके बाद उन्होंने वो थार नदी में उतार दी थीं. एक थार बह रही थी, जिसे मुश्किल से बचाया गया था. आसपास के लोगों ने कार को बड़ी ही मुश्किल से बचा पाया था. इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ लड़के कसोल में हुड़दंग मचा रहे थे. कहा जा रहा था कि वो लड़के हरियाणा से थे.

ये भी पढ़ें: एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर में आपत्तिजनक स्थिति में कौन था? डेढ़ साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Tags: Haryana Boys Video
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