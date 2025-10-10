मैं क्या आपकी गर्लफ्रेंड हूं? क्रिकेटर हर्षित राणा ने फैन से की मुलाकात; Video Viral

Harshit Rana Video: भारतीय क्रिकेटर हर्षित राणा (Harshit Rana) का एक वीडियो(Viral Video) इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में वह यरपोर्ट पर एक फैन के साथ मजेदार मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं. लोगों को क्रिकेटर का वीडिया काफी पसंद आ रहा है. इस दौरान राणा ने फैन से कुछ ऐसा कहा, जिससे वहां मौजूद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए.

हर्षित राणा ने फैन के साथ किया मजाक

वायरल वीडियो (Harshit Rana Viral Video) में नजर आ रहा है कि एक युवा फैन हर्षित राणा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाता है. इस दौरान फोटो खिंचवाने के लिए क्रिकेटर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है. इस पर हर्षित राणा तुरंत कहते हैं कि- अरे-अरे मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं क्या? क्रिकेटर की ये बात सुनकर फैन हैरान रह गया और तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया. लेकिन उसे हर्षित राणा के साथ फोटो लेने को मिल गया. हर्षित राणा ने मुस्कान के साथ फैन को सेल्फी खींचने की अनुमति दी. नेटिज़न्स और फैंस क्रिकेटर का मजाकिए अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.







हर्षित राणा का वीडियो वायरल

हर्षित राणा (Harshit Rana) का एक वीडियो इस दौरान इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राणा सामान लेकर एयरपोर्ट के भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं. हर्षिता का फैन्स के साथ मजाक देख एयरपोर्ट पर मौजूद पैपराजी जोर जोर से हंसने लगते हैं. राणा के मुताबिक, उनकी अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में है. वह वनडे और टी20 दोनों टीमों का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों में से एक है. ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से 3 वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. हर्षित राणा उन गिने-चुने खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका करियर गौतम गंभीर की कोचिंग में निखर रहा है.

