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विदेश में भी नहीं छूटी गंदगी फैलाने की आदत! एयरपोर्ट पर फर्श को बना लिया पिकनिक स्पॉट; हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास

Harsh Goenka on Civic Sense: वियतनाम के एक एयरपोर्ट में कुछ भारतीय यात्री वेटिंग एरिया के फर्श पर अखबार बिछाकर खाना खाते नजर आए. हैरानी की बात यह है कि आसपास बैठने के लिए कुर्सियां भी खाली थीं. इस वीडियो को देखने के बाद उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भारतीयों के सिविक सेंस पर सवाल उठाए हैं.

By: Shristi S | Published: November 9, 2026 5:08:06 PM IST

वियतनाम एयरपोर्ट पर फर्श को बना लिया पिकनिक स्पॉट; हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास
वियतनाम एयरपोर्ट पर फर्श को बना लिया पिकनिक स्पॉट; हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास


Harsh Goenka Slams Indian Tourists: विदेश घूमने जाना, महंगे होटलों में ठहरना और खूबसूरत जगहों पर तस्वीरें खिंचवाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या विदेश में अपने देश की इज्जत बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय पर्यटकों के एक वायरल वीडियो ने इसी सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है. मामला वियतनाम के एक एयरपोर्ट का है, जहां कुछ भारतीय यात्री वेटिंग एरिया के फर्श पर अखबार बिछाकर खाना खाते नजर आए. हैरानी की बात यह है कि आसपास बैठने के लिए कुर्सियां भी खाली थीं. इस वीडियो को देखने के बाद उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भारतीयों के सिविक सेंस यानी नागरिक शिष्टाचार पर सवाल उठाए हैं. 

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लगभग 15 से 20 भारतीय टूरिस्ट एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में फ़र्श पर बैठे, डिस्पोज़ेबल प्लेटों में खाना खाते दिख रहे हैं. उन्होंने फ़र्श पर अख़बार बिछाए हैं और पास में कुर्सियाँ होने के बावजूद फ़र्श पर बैठना चुना है.

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वीडियो में कुछ टूरिस्ट मुस्कुराते हुए और कैमरे की तरफ़ हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, इस सीन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह से पब्लिक जगहों का इस्तेमाल करना सही है. विदेश यात्रा के दौरान लोकल नियमों का पालन करना और साफ़-सफ़ाई बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है?

हर्ष गोयनका ने पूछा, ‘सिविक सेंस कब आएगा?’

इंडस्ट्री लीडर हर्ष गोयनका ने यह वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया और भारतीय टूरिस्ट के बर्ताव पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि वियतनाम भारतीय यात्रियों के लिए तेज़ी से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, लेकिन अगर लोग एयरपोर्ट जैसी पब्लिक जगहों को पिकनिक स्पॉट समझने लगेंगे, तो इससे देश की इमेज को नुकसान होगा.

उनका सवाल था कि भारतीय टूरिस्ट कब ज़िम्मेदारी से पेश आना और पब्लिक जगहों पर सिविक एटिकेट अपनाना सीखेंगे? उनके पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय देनी शुरू कर दी.

सोशल मीडिया यूजर्स की क्या थी राय?

वीडियो वायरल होने के बाद, कई यूज़र्स ने टूरिस्ट्स के बर्ताव की बुराई की. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट कोई प्राइवेट जगह नहीं है जहां कोई बैठकर अपनी मर्ज़ी से खाना फैला सके. कुछ ने कहा कि विदेश यात्रा करते समय लोकल कल्चर, नियमों और पब्लिक सुविधाओं का सम्मान करना ज़रूरी है. कुछ यूज़र्स ने सिंगापुर का उदाहरण दिया, जहां पब्लिक जगहों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगता है. ऐसे सख्त नियम लोगों को ज़िम्मेदारी से पेश आने के लिए बढ़ावा देते हैं.

Tags: Harsh Goenkasocial mediaviral video
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