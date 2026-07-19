प्रेमिका से मिलने गए युवक को भीड़ ने पीटा, गले में कुत्ते का पट्टा डाला…फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Haridwar youth assault case: हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने कानून-व्यवस्था और भीड़ के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक युवक अपनी परिचित युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे लोगों के एक समूह ने उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है.

युवती से मिलने पहुंचा था युवक

पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक हरियाणा के करनाल का निवासी है और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में कार्यरत है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की इलाके में रहने वाली एक युवती से कई वर्षों से जान-पहचान थी. शनिवार को वह उसी युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था. दोनों के बीच पहले से परिचय होने की बात भी जांच में सामने आई है.

घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप

जानकारी के मुताबिक युवक के घर में मौजूद होने की सूचना कुछ लोगों तक पहुंच गई. इसके बाद कई लोग कथित तौर पर वहां पहुंच गए. आरोप है कि लोगों ने घर के अंदर घुसकर युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान उसके साथ धक्का-मुक्की की गई और उसे प्रताड़ित किया गया. घटना के समय वहां मौजूद लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया.

गले में कुत्ते का पट्टा डालकर खंभे से बांधा

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि आरोपियों ने युवक के गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया और उसे खंभे से बांध दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में युवक के गले में पट्टा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है. यही वीडियो अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. पुलिस वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

अलग-अलग समुदाय से हैं युवक और युवती

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि युवक और युवती अलग-अलग समुदायों से संबंध रखते हैं. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी घटना के पीछे की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. जांच जारी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक बिना जांच पूरी हुए किसी भी कारण को घटना की वजह बताना उचित नहीं होगा.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने युवक को वहां से सुरक्षित निकाला और उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया ताकि चोटों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके.

पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

वीडियो और तस्वीरें बनीं जांच का अहम आधार घटना से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इन वीडियो में युवक के साथ हुई कथित अभद्रता और उसके गले में पट्टा बंधा दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. पुलिस इन वीडियो की तकनीकी जांच कर रही है ताकि घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि वीडियो किसने बनाया और इसे सोशल मीडिया पर किसने साझा किया.

युवती की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

इस पूरे मामले में युवती ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. उसी शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हमले में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. अधिकारियों का मानना है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी. इसके अलावा पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है. कनखल थाने के एसएसआई अनुज सिंह के अनुसार, युवती की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि युवक का मेडिकल कराया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके.