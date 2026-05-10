Haridwar: हरिद्वार में पति ने फोटो पर थूकने के बाद कर दिया जिंदा पत्नी का पिंडदान, रील बनाने की आदत से था परेशान

Haridwar News: उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पैड़ी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति किसी महिला की तस्वीर पर थूकने के बाद उसे गंगा में प्रवाहित करता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी की इंस्टाग्राम रील बनाने की आदत से इतना परेशान हो गया कि उसने जीते-जी उसका पिंडदान कर दिया. इसके साथ एक महिला के डांस का वीडियो दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. कई पोस्ट में दावा किया गया कि वीडियो में दिख रही महिला उस व्यक्ति की पत्नी है और दोनों के बीच विवाद की वजह रील बनाने की लत थी.

वायरल वीडियो में दिख रही महिला कौन?

वहीं वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है और वायरल वीडियो में दिख रही महिला से उसका क्या संबंध है, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. यही नहीं, महिला उस व्यक्ति की पत्नी है या दोनों के बीच सोशल मीडिया को लेकर विवाद था, इस दावे के समर्थन में भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है.

पत्नी रिल्स बनाती थी तो नाराज पतिने कर दी अजीबोगरीब हरकत हरिद्वार में एक शख्स ने अपनी पत्नी की फोटो पर माला चढ़ाई, थूक कर गंगा जी में बहा दी और दावा किया कि “पिंडदान” कर दिया!

कहा जा रहा है वो अपनी पत्नी की रील बनाने की आदत से तंग आ चुका था। pic.twitter.com/86IDrs1wHO — Kamit Solanki (@KamitSolanki) May 10, 2026

इसके बावजूद वीडियो को लगातार अलग-अलग दावों के साथ साझा किया जा रहा है. वायरल क्लिप को लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे पारिवारिक रिश्तों पर सोशल मीडिया के असर से जोड़ रहे हैं, जबकि कई लोग धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं.

हिंदूवादी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग

दूसरी तरफ हरिद्वार में इस तरह की घटनाओं और वायरल वीडियो को लेकर तीर्थ पुरोहितों तथा हिंदूवादी संगठनों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि गंगा और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी गंगा घाटों पर डांस, शराबखोरी और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़े हो चुके हैं.