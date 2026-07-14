Hardoi Viral Video: पति के कमरे में थी उसकी ‘मौसेरी बहन’, पत्नी ने बेड के नीचे से पकड़ा, दूसरी शादी का आरोप

UP Hardoi Viral Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई में पहली पत्नी से बिना तलाक हुए युवक द्वारा दूसरी शादी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि वैवाहिक विवाद के बीच एक युवक ने दूसरी शादी कर ली. जानकारी होने पर पहली पत्नी अचानक ससुराल पहुंच गई. इसके बाद पत्नी, पति के कमरे में पहुंची और बेड के नीचे झांककर देखा तो दूसरी पत्नी छिपी हुई मिली.

फिर उसने अपने पति की दूसरी पत्नी को बाहर निकाला. पकड़े जाने के बाद महिला खुद को युवक की मौसेरी बहन बताने लगी. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पहली पत्नी, दूसरी पत्नी को घसीटकर घर से निकालते, कार में बैठाते और जबरन कोतवाली ले जाते दिख रही है. हालांकि, इस दौरान आरोपी युवक मौजूद नहीं था.

पति को थाने बुलाकर की गई पूछताछ

पुलिस ने पहली पत्नी की शिकायत पर पति को थाने बुलाकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पता चला कि पति और पहली पत्नी के बीच 4 साल पहले से ही गौतमबुद्धनगर की कोर्ट में पारिवारिक विवाद का मुकदमा चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने उसे चालान करके छोड़ दिया.

पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आशानगर मोहल्ले की है, जहां का रहने वाला प्रशांत शर्मा एक लोकल गुटखा फैक्ट्री में सेल्समैन है. उसकी शादी 19 मई, 2019 को गौतमबुद्धनगर के मल्लावां की रहने वाली दिशा शर्मा से हुई थी. दोनों की 6 साल की बेटी कनक है.

दिशा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति प्रशांत, सास उषा शर्मा, ननद शिल्पी और ससुर रविंद्र मास्टर दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे. धीरे-धीरे ऐसा रोज-रोज होने लगा. परेशान होकर शादी के करीब एक साल बाद दिशा बेटी कनक को लेकर गौतमबुद्ध नगर स्थित अपने मायके चली गई.

ससुर पर लगाया था छेड़छाड़ करने का आरोप

दिशा ने बताया कि उसने 14 दिसंबर 2022 को गौतमबुद्ध नगर के महिला थाने में पति और ससुरालवालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था. यह कोर्ट में विचाराधीन है. मुकदमे में उसने अपने ससुर रविंद्र मास्टर पर छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया था.

महिला के मुताबिक उसे 11 जुलाई की सुबह पता चला कि उसके पति प्रशांत ने चोरी-छिपे औरैया की रहने वाली एक महिला से दूसरी शादी कर ली है. इस पर 11 जुलाई की शाम करीब 5 बजे वह अपने भाई सोनू, माता-पिता और बेटी के साथ ससुराल पहुंची. ससुरालवालों से पति की दूसरी शादी के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद उसने चोरी-छिपे अपने पड़ोसी के घर चली गई और वहां रुक गई. 12 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे पड़ोसी के घर की छत के रास्ते फिर से ससुराल में दाखिल हुई और सीधे पति के बेडरूम में जा पहुंची. आहट पाते ही उसके पति की दूसरी पत्नी घबराकर बेड के नीचे छिप गई. इस पर उसे घसीटकर बाहर निकाला.

दूसरी पत्नी ने खुद को मौसेरी बहन बताया

जब उससे शादी के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि वह प्रशांत की मौसेरी बहन है. इसके बाद महिला ने शोर मचाकर अपने माता-पिता, भाई और बेटी को बुला लिया. फिर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और जबरन कार में बैठाकर शहर कोतवाली पहुंची.

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. अगर दूसरी शादी या किसी अन्य अपराध से संबंधित कोई साक्ष्य सामने आते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, पहली पत्नी और पति के बीच पहले से ही कोर्ट में मुकदमा लंबित है. इसलिए, सिर्फ चालान कार्रवाई की गई है. कोर्ट के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी. दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.