Hardoi Viral News: ‘थाने में ताला लगा है, आज की छुट्टी है’, दरोगा जी का ऑडियो वायरल, इंटरनेट पर लोगों ने काट दी मौज

Pihani Police Station: यूपी के थानेदार का एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट को लोटपोट कर दिया है । अब एक थानेदार साहब का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो फरियादी से कह रहे हैं कि कल दरख्वास्त लेकर आना, क्योंकि आज छुट्टी है और थाने में ताला लगा है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 14, 2025 20:17:52 IST

Hardoi Viral News: यूपी के थानेदार का एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट को लोटपोट कर दिया है । अब एक थानेदार साहब का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो फरियादी से कह रहे हैं कि कल दरख्वास्त लेकर आना, क्योंकि आज छुट्टी है और थाने में ताला लगा है। जैसे ही ये ऑडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स हैरान हो गए और पूछने लगे… भई, थाने में कब से छुट्टियां मिलने लगीं?

बहरहाल, वायरल ऑडियो हरदोई जिले के पिहानी थाने का बताया जा रहा है, जिस पर यूजर्स यूपी पुलिस का मज़ाक उड़ा रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद आला अधिकारियों ने शर्मिंदगी का कारण बने इस दरोगा पर कार्रवाई भी की है। बताया जा रहा है कि आला अधिकारियों ने पिहानी थाने के बेहतरीन काम के लिए इस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है।

ऑडियो में क्या बोल गये दरोगाजी?

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की गई थी, जिसमें कथित तौर पर पिहानी थानेदार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस क्लिप में सबसे पहले एक फरियादी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वह कह रहा है कि वह एक अर्ज़ी लेकर आया है, लेकिन थाने पर कोई नहीं है। इसके बाद पुलिस अधिकारी की आवाज़ सुनाई देती है… “आज छुट्टी है और थाने पर ताला लगा है”। यह सुनते ही लोगों में हंसी का माहौल बन गया और इस पर कई तंज कसे जाने लगे और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।

यूजर्स दे रहे हैं अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएँ

वायरल ऑडियो को लेकर यूज़र्स ने भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दीं। कोई इसे रामराज्य का सिपाही बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ़ एक चेतावनी है। कुछ यूज़र्स ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वायरल ऑडियो को लेकर एक यूज़र ने कमेंट किया कि यूपी कमाल है। वहीं, एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया कि यूपी पुलिस का असली काम छुट्टी पर रहना, आँखों पर ताला लगाना है। वहीं, एक अन्य यूज़र ने मजे लेते हुए कहा कि शायद दरोगा जी लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं।

इसके अलावा एक और यूज़र का कहना है कि यह नए थानेदार की छुट्टी है। जहां कुछ यूजर्स का कहना है कि बताइए सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो वहीं एक अन्य यूजर इस बारे में कहता है कि वाह थाने पर ताला लगा है, छुट्टी का दिन है, कमाल है।

Tags: HardoiHardoi Viral NewsmemesPihani Police Stationsocial mediaStation in-charge
