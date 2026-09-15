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Fact Check: हरिद्वार में महिला ने बिकिनी पहनकर किया गंगा स्नान, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

Haridwar Video: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक लड़की के गंगा स्नान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर बताया जाता है कि महिला का ये वीडियो एआई जेनरेटेड है. जिसे यूजर द्वारा डिलीट कर दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2026 4:45:24 PM IST

हरिद्वार में महिला ने बिकिनी पहनकर किया गंगा स्नान?
हरिद्वार में महिला ने बिकिनी पहनकर किया गंगा स्नान?


Haridwar Ganga Snan Video: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक लड़की के गंगा स्नान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला गंगा स्नान करती हुई नजर आ रही है. जिसके वीडियो को एआई से छेड़छाड़ कर महिला को बिकिनी पहना दिया गया है. जिसके बारे में अब जानकारी सामने आ रही है कि वीडियो एआई जेनरेटेड थी. जिस यूजर ने इस वीडियो को अपलोड किया था. उसने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि हरिद्वार नदी पर स्नान करने वाली लड़की का वीडियो एडिटेड है और ये इतनी खतरनाक लेवल की AI एडिटिंग है की कोई पहचान भी नहीं सकता.

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ऋषिकेश में महिला ने गंगा में लगाई थी डूबकी

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास एक विदेशी महिला बिकिनी पहन कर गंगा में डुबकी लगा रही थी. इस दौरान वह ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर रही थी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद काफी विवाद हुआ था. सोशल मीडिया पर लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग कर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी. इससे पहले ऋषिकेश में ही 24 अप्रैल 2024 को भी विदेशियों का अर्धनग्न हालत में गंगा में डुबकी लगाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिकनी पहनी महिलाएं भी शामिल थीं.



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एआई जेनरेटेड है वीडियो

जिसने इस एआई जेनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. उसी ने एक्स पर कमेंट करते हुए बताया कि उन्होंने शुरू में वीडियो शेयर किया था, लेकिन दावे की सच्चाई जानने के बाद उसे डिलीट कर दिया. उन्होंने अपने कमेंट में लिखा कि हां, मैंने चेक किया और पता चला कि यह एक AI वीडियो था. इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया. यार लोग किसी का भी वीडियो लेकर उसे AI से बदल सकते हैं और उनकी इज्जत खराब कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो के तेजी से वायरल होने के बावजूद एक और वीडियो है. इस वीडियो को भी एआई जेनरेटेड बताया जा रहा है. इस वीडियो में महिला ने पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है और वह गंगा स्नान करती हुई नजर आती है. हालांकि, inkhabar.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

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Tags: home-hero-pos-3viral video
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