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‘हनुमान अंश’ के रंग में रंगा सोशल मीडिया, Neem Karoli Baba की खूबसूरत रंगोली ने लूटी महफिल

Neem Karoli Baba Rangoli: हनुमान अंश सिर्फ थिएटर के अंदर ही नहीं, बल्कि उनके बाहर भी लोगों का ध्यान खींच रही है, कई वीडियो में ऑडियंस फिल्म देखने के बाद अपनी भक्ति दिखा रही है. अब, फिल्म के असर से जुड़ा एक और वीडियो ऑनलाइन सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 1:49:29 PM IST

neem karoli baba rangoli
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Neem Karoli Baba Rangoli: हनुमान अंश सिर्फ थिएटर के अंदर ही नहीं, बल्कि उनके बाहर भी लोगों का ध्यान खींच रही है, कई वीडियो में ऑडियंस फिल्म देखने के बाद अपनी भक्ति दिखा रही है. अब, फिल्म के असर से जुड़ा एक और वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. इस बार, खबर है कि ये विज़ुअल्स मुरादाबाद के एक स्कूल के हैं, जहाँ स्टूडेंट्स ने फिल्म से इंस्पायर होकर नीम करोली बाबा का एक बड़ा रंगोली पोट्रेट बनाया.

स्टूडेंट्स ने नीम करोली बाबा रंगोली बनाई

मुरादाबाद के सिविल लाइंस में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नीम करोली बाबा को दिखाते हुए एक बड़ी रंगोली बनाई. यह आर्टवर्क डस्ट कलर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था और खबर है कि इसे आर्ट टीचर डॉ. नवनीत गोस्वामी की गाइडेंस में आठ स्टूडेंट्स ने लगभग आठ घंटे में पूरा किया. इस डिटेल्ड आर्टवर्क ने तब से ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है, जिसमें वीडियो में स्टूडेंट्स की मेहनत और तैयार पोट्रेट दिखाया गया है.

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क्या बोले स्टूडेंट्स ? 

रंगोली बनाने वाली स्टूडेंट्स में से एक, समृद्धि गोस्वामी ने आर्टवर्क के बारे में ANI से बात की और कहा,’आज, हमने नीम करोली बाबा जी का एक पोर्ट्रेट बनाया है. हाल ही में उन पर एक फिल्म ‘हनुमान अंश’ बनी है, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. उससे प्रेरित होकर, हमने धूल के रंगों और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके रंगोली के ज़रिए उनका पोर्ट्रेट बनाया है.’

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Tags: Hanuman AnshNeem Karoli Babaviral video
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