Home > वायरल > पत्नी के लिए ‘चमचमाते फ्लाईओवर’ पर बिछा दिया रेड कारपेट, वीडियो वायरल होते ही ‘सिंघम’ बनी असम पुलिस… अब सलाखों के पीछे गूंजेगा ‘हैप्पी बर्थडे टू यू’

पत्नी के लिए ‘चमचमाते फ्लाईओवर’ पर बिछा दिया रेड कारपेट, वीडियो वायरल होते ही ‘सिंघम’ बनी असम पुलिस… अब सलाखों के पीछे गूंजेगा ‘हैप्पी बर्थडे टू यू’

गुवाहाटी के बिजनेसमैन गौतम बरुआ ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक बिजी फ्लाईओवर पर सरप्राइज पार्टी रख डाली . वायरल वीडियो में पूरी सड़क पर रेड कार्पेट, गुब्बारे, आतिशबाजी और केक काटते हुए देख सकते हैं जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है.

By: Kajal Jain | Published: June 25, 2026 11:48:46 AM IST

पत्नी के लिए 'चमचमाते फ्लाईओवर' पर बिछा दिया रेड कारपेट, वीडियो वायरल होते ही 'सिंघम' बनी असम पुलिस... अब सलाखों के पीछे गूंजेगा 'हैप्पी बर्थडे टू यू'
पत्नी के लिए 'चमचमाते फ्लाईओवर' पर बिछा दिया रेड कारपेट, वीडियो वायरल होते ही 'सिंघम' बनी असम पुलिस... अब सलाखों के पीछे गूंजेगा 'हैप्पी बर्थडे टू यू'


Assam Birthday Party Viral Video: जहां प्यार में लोग चांद-तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं वहां असम के एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि मजबूरन पुलिस को हवालात की सैर करवानी पड़ गई है. इतना ही नहीं पत्नी के बर्थडे सरप्राइज की वीडियो वायरल करने के लिए सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से रील्स भी पोस्ट की गई थीं, जिस पर नेटिजन्स ने तो लताड़ लगाई ही, सरकारी संपत्ति पर अपनी अमीरी दिखाने और गलत तरीके से इस्तेमाल करने के जुर्म में बिजनेस मैन की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई. 

फ्लाईओवर पर बिछा दिया रेड कार्पेट!

यह पूरी घटना असम के गुवाहटी शहर की बताई जा रही है जहां के एक अमीर बिजनेसमैन गौतम बरुआ ने अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले नवनिर्मित ‘कुमार भास्कर वर्मा सेतु’ को ही पार्टी हॉल बना दिया.  इस फ्लाईओवर का अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था. अभी लोग इस पुल की सुविधा का लाभ ले ही रहे थे कि बिजनेसमैन के तूफानी आइडिया ने पूरी शहर में सनसनी मचा दी. अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए लोग होटल और रेस्टोरेंट बुक करते हैं लेकिन अमीर साहब ने आधी रात के वक्त चमचमाते नए फ्लाईओवर की एक पूरी लेन पर ‘रेड कारपेट’ बिछा दिया!

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इस दौरान पटाखों से शोर से पूरा इलाका गूंज उठा, लग्जरी गाड़ियों ने फ्लाईओवर को लग्जरी बर्थडे वैन्यू में तब्दील कर दिया. पत्नी को खुश करने के लिए आतिशबाजी की गई. जब तक पत्नी रील्स और वीडियो बनाती रही, तब तक पूरा फ्लाईओवर ब्लॉक कर दिया गया और केक कटने तक यही सिलसिला जारी रहा.

पहले नेटिजन्स का बवाल, फिर सिंघम की एंट्री

जहां एक तरफ शहर का अमीर तबका बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था वहां वाइफ ने ‘रॉयल पार्टी’ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. बरुआ साहब ने सोचा होगा कि लोग वाहवाही करेंगे, उनकी अमीरी की मिसाल देंगे लेकिन आधी रात गूंजते ठहाकों के बीच दांव उल्टा पड़ गया. वीडियो के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. एक यूजर ने कमेंट किया कि हमारे टैक्स के पैसे से बना फ्लाईओवर क्या अमीरों की पर्सनल पार्टी के लिए है? लोगों ने प्रशासन और पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया. 

जेल में हुई आफ्टर पार्टी, कार्स जब्त!

जैसे ही पुलिस को सूचना मिला तो सबसे पहले शौकिया बिजनेसमैन गौतम बरुआ को धर दबोचा. फिर महफिल में ठहाके लगाने वाले 13 और मेहमानों को भी हिरासत में ले लिया जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं. फ्लाईओवर पर टशन दिखाने के लिए खड़ी की चारों लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया. स्थानीय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सार्वजनिक रास्ते को रोकने, जनता को परेशान करने और दूसरों की जान खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें:-  प्यार में रोड़ा बनी पत्नी तो प्रेमिका ने करवा दी ₹50,000 की ‘सुपारी किलिंग’; वाटर फॉल घूमने के बहाने की हैवानियत, चौंकाने वाला खुलासा!

Tags: assam newsbirthday party viralPolice Actionsocial media viral videoViral News
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