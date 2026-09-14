Gurugram: महिला संग गुरुग्राम की सड़कों पर आवारागर्दी! नशे में लड़को ने किया वो काम; छिल गया शरीर

Gurugram Woman Biker Hit by Car: गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो चौंका देने वाला है. दरअसल, गुरुग्राम की एक महिला बाइकर को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी, जो टक्कर के बाद मौके से भाग गई, जिससे वो अपनी मोटरसाइकिल से गिर गई और टू-व्हीलर सड़क पर कुछ मीटर तक घसीटती चली गई. राइडर, जिसका नाम सिया है और जो इंस्टाग्राम पेज ‘rebelwheels_sia_’ चलाती है, उसने घटना का एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उसने किस वजह से टक्कर मारी.

हादसे के बाद पोस्ट किया वीडियो

उसने कहा कि ‘मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर असुरक्षित महसूस हुआ. ऐसे लोग लोगों को टक्कर मारकर भागने से नहीं डरते.’ बता दें कि यह घटना रविवार को हुई जब सिया गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर अपने बाइकिंग ग्रुप के सदस्यों के साथ अपनी अप्रिलिया RS 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में, सिया ने आरोप लगाया कि एक कार में सवार लोग उसकी राइड की शुरुआत से ही उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे.

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गुरुग्राम की सड़कों पर ये क्या हो रहा है

उसने कहा कि कार उसके करीब आ गई और उसमें सवार लोगों ने गुस्से में बर्ताव किया. जब उसने उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा, तो कथित तौर पर उन्होंने उसे अपनी बाइक रोकने के लिए कहा. सिया ने दावा किया कि वे लोग नशे में लग रहे थे. उसने कहा कि वो कार को अपनी मोटरसाइकिल को रोकने से रोकने के लिए आगे चलती रही. उसके पीछे बैठी एक दोस्त ने भी उसे बचाने और कार को दोबारा उसके बगल में आने से रोकने की कोशिश की. सिया के मुताबिक, कार उसका पीछा करती रही, इससे पहले कि उसके ड्राइवर ने कथित तौर पर उसकी मोटरसाइकिल के सामने कट मारने की कोशिश की. फिर गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और तेज़ी से भाग गई. पूरी घटना सिया की मोटरसाइकिल पर लगे एक एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

पुलिस ने खुद ही केस दर्ज किया

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में खुद ही केस दर्ज कर लिया है। कार चलाने वाले आदमी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिए इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। जांच करने वाले घटना से जुड़े ज़रूरी फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए महिला बाइकर से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।