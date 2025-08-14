भारी बारिश में पूरी तरह डूब गया मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, सड़कों पर आधी डूबी नजर आई गाड़ियां, Video देख हाय तौबा करने लगे करोड़पति

Gurugram Waterlogging Viral Video: दिल्ली-एनसीआर लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत तो मिली, लेकिन जलजमाव की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, गुरुग्राम की किसी सड़क पर भारी जलजमाव हो गया है और एक स्कूल वैन आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है।

बारिश से हुआ जलजमाव

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि, देख लो भाईयों गुरुग्राम का क्या हाल है? फिर इसके बाद स्कूल वैन चालक को कहता हुआ नजर आ रहा है कि, ये तो स्कूल के बालक हैं, तुम्हारी तो मजबूरी है। इसके अलावा, इसी सड़क पर स्कूल की एक और गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। हालांकि, एक तरफ लोगों को बारिश की वजह से गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ सुबह-सुबह हुई बारिश से जगह-जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

So the #GurgaonRains are back and that’s what many school children in #Gurgaon #Gurugram

have to battle every time it #GurugramRains. Authorities and government say water logging so what ? It drains faster now but what about the inconvenience that logging causes?… pic.twitter.com/MrqpKybKeN — Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) August 14, 2025







लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि, दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ा पेड़ बाइक सवार और कार पर गिर गया। इस हादसे में बाइक पर सवार पिता-पुत्री घायल हो गए। गुरुवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहाना तो हुआ लेकिन बेघर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। भारी बारिश के कारण एपीएस कॉलोनी और पड़पड़गंज समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कई जगहों पर जाम लग गया और यातायात धीमा हो गया।

इन वीआईपी इलाकों में भरा पानी

कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, फिरोज शाह रोड, इंडिया गेट, लाजपत नगर, द्वारका, आरके पुरम, लोधी रोड और रोहिणी के साथ-साथ दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर समेत इलाकों में भारी बारिश देखी गई। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान के करीब बह रही है। इसका मतलब ये है कि, दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है।