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Gurugram Thar Video: सफेद थार से पहले मारी टक्कर, फिर दनादन बरसाए लात-घूसे, IILM यूनिवर्सिटी के बाहर 2 गुटों में झड़प

Gurugram Thar Video: गुरुग्राम के सेक्टर 53 में IILM यूनिवर्सिटी के बाहर सफेद थार से पहले युवक को धक्का देने और फिर छात्रों के एक गुट द्वारा एक युवक के साथ जबरदस्त मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्रों को सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: September 26, 2026 2:02:41 PM IST

गुरुग्राम में छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल
गुरुग्राम में छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल


Gurugram IILM University Thar Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ युवक थार से उतरते हुए नजर आते हैं. उसके बाद 4-5 युवक एक युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं. देखते ही देखते मौके पर छात्रों की भीड़ जमा होने लगती है. कुछ लड़कियां भी नजर आते हैं. तो बीच-बचाव करते हुए नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 53 में IILM यूनिवर्सिटी के बाहर घटित हुई है. झड़प के बाद छह छात्रों को हिरासत में लिया गया है.

आरोप है कि थार गाड़ी में आए युवकों ने छात्रों पर हमला किया, जिनमें BA साइकोलॉजी के तीसरे साल का एक छात्र भी शामिल था.

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छात्र को थार से मारी टक्कर

आरोप है कि पहले छात्र को थार SUV से टक्कर मारी गई और फिर बेरहमी से पीटा गया. इस हमले में उसे गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आ रही है. घटना के दौरान आरोपी युवकों ने छात्राओं के साथ भी मारपीट की. मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हुई. हमले के आरोप के बाद सभी आरोपी युवक मौके से भाग गए. इसके बाद सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.



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पुलिस ने की कार्रवाई

झड़प की जानकारी मिलने पर सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन की एक टीम कैंपस पहुंची और शिकायत के आधार पर एहतियाती कार्रवाई की. पुलिस ने छह छात्रों को हिरासत में लिया और लड़ाई की वजहों की जांच शुरू कर दी. हालांकि, इस मामले में अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. यूनिवर्सिटी ने घटना में शामिल दोनों गुटों के छह छात्रों की पहचान कर ली है और मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है.

छात्रों को सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की

मैनेजमेंट ने शामिल छात्रों को सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. पुलिस ने यूनिवर्सिटी से छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है. पुलिस की जांच अभी इस बात पर केंद्रित है कि यूनिवर्सिटी के बाहर झड़प और कथित हमले किन हालात में हुए.

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Tags: gurugram newsviral video
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