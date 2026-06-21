‘मेरा मुंह तोड़ दिया, बचाओ…’ गुरुग्राम के राजीव चौक पर गुंडागर्दी, दिल्ली के युवक को लहूलुहान कर कबाड़ बना दी नई कार; पुलिस ने दबोचा!

गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली सड़क झड़प की घटना सामने आई है जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो एसयूवी में सवार दो 22 वर्षीय बीबीए ग्रेजुएट्स ने दिल्ली निवासी की एमजी विंडसर ईवी का पीछा किया. उस पर बेरहमी से हमला किया और उसकी कार के शीशे तोड़कर फरार हो गए. पीड़ित अभिषेक सोहना रोड से लौट रहा था, जब स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने रास्ता न देने पर उसका रास्ता बार-बार रोकने की कोशिश की. इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके रिप्लाई में गुरुग्राम पुलिस ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है.

राजीव चौक तोड़ी कार

दिल्ली से गुरुग्राम के बीच हैवी ट्रैफिक के बीच चल रही यह छींचा तानी राजीव चौक चौराहे पर जाकर खत्म हुई. जब स्कॉर्पियो सवाल आरोपियों ने रेड लाइट पर पीड़ित अभिषेक की कार को घेर लिया. मनचलों ने कार पर जानलेवा हमले किए, जिससे कार के सारे कांच टूटकर बिखर गई. इस झड़प में पीड़ित अभिषेक पर भी लाठियां बरसाई गई जिससे वो बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया.

Haryana | Two accused arrested in Gurugram road rage case. Yesterday, the two accused vandalised a car near Rajiv Chowk with sticks. The driver of the car was also assaulted. The accused were identified as Paras and Parth, residents of Sector 48, Fazilpur, Gurugram. (Pic Source:… pic.twitter.com/IfLhb79Ur8 — ANI (@ANI) June 21, 2026

गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई

वायरल फुटेज पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी आक्रोश जताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस घटना के कुछ ही घंटों के बार गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को वाहन (एचआर 98 यू 0077) समेत हिरासत में ले लिया. दोनों आरोपियों की पहचान पार्थ और पारस के तौर पर हुई है. दोनों 22 साल के हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं और सेक्टर 48 में रहते हैं.

🚨 अपराधियों पर गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा गाड़ी को साइड न देने पर हुई कहासुनी के बाद वाहन में तोड़फोड़, मारपीट व धमकी देने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ✅ वारदात में प्रयोग की गई स्कार्पियो गाड़ी… pic.twitter.com/ejmZPvheNO — Gurugram Police (@gurgaonpolice) June 20, 2026

वायरल वीडियो पर फूटा था गुस्सा

इस घटना की वायरल वीडियो में पीड़ित अभिषेक को बार-बार चीखते-चिल्लाते सुन सकते हैं जबकि वीडियो में दोनों आरोपी हंसते हुए अपनी स्कॉर्पियो एसयूवी लेकर फरार हो जाते हैं. पीड़ित अपनी एमजी विंसोर कार की हालत दिखाता है जिसमें कार के शीशे टूटे नजर आते हैं. कार की हालत किसी कबाड़ जैसी लगती है. पीड़ित का आरोप है कि उसे डंडों से पीटा गया जिससे गंभीर चोटें आईं.

पीड़ित काफी समय पर कार में बैठा चीखता-चिल्लाता रहता है. लोगों से कार को पकड़ने की गुहार लगाता है. वीडियो में उसे कहते सुन सकते हैं कि ‘तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने क्या किया है? मेरा मुंह तोड़ दिया. इन गुंडों को पकड़ो.’ एक दूसरी वीडियो में अभिषेक ने पूरी घटना को विस्तार से बताया जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया.

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