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‘मेरा मुंह तोड़ दिया, बचाओ…’ गुरुग्राम के राजीव चौक पर गुंडागर्दी, दिल्ली के युवक को लहूलुहान कर कबाड़ बना दी नई कार; पुलिस ने दबोचा!

वायरल फुटेज में खून से लथपथ युवक चीख-चिल्लाकर लोगों से मदद की गुहार लगाता है. नई एमजी विंडसर ईवी कार के कांच टूटे हुए और कार की हालत कबाड़ जैसी नजर आ रही है. वीडियो में आरोपियों को हंसते, स्कॉर्पियो में भागते देख सकते हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 21, 2026 3:47:54 PM IST

‘मेरा मुंह तोड़ दिया, बचाओ…’ गुरुग्राम के राजीव चौक पर गुंडागर्दी, दिल्ली के युवक को लहूलुहान कर कबाड़ बना दी नई कार; पुलिस ने दबोचा!


गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली सड़क झड़प की घटना सामने आई है जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो एसयूवी में सवार दो 22 वर्षीय बीबीए ग्रेजुएट्स ने दिल्ली निवासी की एमजी विंडसर ईवी का पीछा किया. उस पर बेरहमी से हमला किया और उसकी कार के शीशे तोड़कर फरार हो गए. पीड़ित अभिषेक सोहना रोड से लौट रहा था, जब स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने रास्ता न देने पर उसका रास्ता बार-बार रोकने की कोशिश की. इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके रिप्लाई में गुरुग्राम पुलिस ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है.

राजीव चौक तोड़ी कार

दिल्ली से गुरुग्राम के बीच हैवी ट्रैफिक के बीच चल रही यह छींचा तानी राजीव चौक चौराहे पर जाकर खत्म हुई. जब स्कॉर्पियो सवाल आरोपियों ने रेड लाइट पर पीड़ित अभिषेक की कार को घेर लिया. मनचलों ने कार पर जानलेवा हमले किए, जिससे कार के सारे कांच टूटकर बिखर गई. इस झड़प में पीड़ित अभिषेक पर भी लाठियां बरसाई गई जिससे वो बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया.

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गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई

वायरल फुटेज पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी आक्रोश जताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस घटना के कुछ ही घंटों के बार गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को वाहन (एचआर 98 यू 0077) समेत हिरासत में ले लिया. दोनों आरोपियों की पहचान पार्थ और पारस के तौर पर हुई है. दोनों 22 साल के हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं और सेक्टर 48 में रहते हैं.

वायरल वीडियो पर फूटा था गुस्सा

इस घटना की वायरल वीडियो में पीड़ित अभिषेक को बार-बार चीखते-चिल्लाते सुन सकते हैं जबकि वीडियो में दोनों आरोपी हंसते हुए अपनी स्कॉर्पियो एसयूवी लेकर फरार हो जाते हैं. पीड़ित अपनी एमजी विंसोर कार की हालत दिखाता है जिसमें कार के शीशे टूटे नजर आते हैं. कार की हालत किसी कबाड़ जैसी लगती है. पीड़ित का आरोप है कि उसे डंडों से पीटा गया जिससे गंभीर चोटें आईं. 

पीड़ित काफी समय पर कार में बैठा चीखता-चिल्लाता रहता है. लोगों से कार को पकड़ने की गुहार लगाता है. वीडियो में उसे कहते सुन सकते हैं कि ‘तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने क्या किया है? मेरा मुंह तोड़ दिया. इन गुंडों को पकड़ो.’ एक दूसरी वीडियो में अभिषेक ने पूरी घटना को विस्तार से बताया जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया.

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Tags: crime newsgurugram newsRoad accidentroad rage casesocial media viral video
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