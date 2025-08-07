Viral Video: कोई तो रोक लो! चलती थार की छत पर बैठी लड़की ने किया ऐसा काम, वीडियो आने के बाद खूब पड़ रही ‘गालियां’

Gurugram viral video: हरियाणा के गुरुग्राम में स्टंटबाजी का एक और खतरनाक मामला सामने आया है, जो एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन को लेकर चिंता का विषय बन गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें, एक युवती चलती थार कार की छत पर बैठकर रील बनाने के लिए स्टंट करती नजर आ रही है। जिसका वीडियो पीछे से आ रहे एक शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

यह घटना गुरुग्राम के एक व्यस्त इलाके में हुई, जहाँ एक युवती अपनी थार कार से स्टंट करने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती चलती गाड़ी की छत पर बैठ गई और वहाँ से ऐसे पोज़ देती दिख रही है जैसे कोई रील या वीडियो बना रही हो। वहीँ, कार चला रहा शख्स उसकी हरकत का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया, जिससे स्थिति और खतरनाक हो गई। पीछे से आ रहे एक अन्य ड्राइवर ने यह नजारा देखा और तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि युवती बिना किसी सुरक्षा के छत पर बैठी है और गाड़ी की तेज़ रफ़्तार के साथ उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। अगर थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता, तो यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक हज़ारों लोग इसे देख चुके हैं। वीडियो शेयर करने वाले यूज़र्स इसे ख़तरनाक स्टंट और सोशल मीडिया की लत का उदाहरण बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि वे वीडियो की जाँच कर रहे हैं और अगर गाड़ी का नंबर प्लेट या कोई अन्य पहचान मिलती है, तो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

