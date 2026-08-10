Gurugram Crime: करोड़ों के फ्लैट में दो कौड़ी की करतूत! घरेलू मेड को बेरहमी से पीटा, वीडियो देख भड़के लोग

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड (साइबर सिटी) स्थित बेहद पॉश रिहायशी सोसाइटी ‘द कैमेलियाज’ (Sector-42) के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में घरेलू मेड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. सुशांत लोक थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

एक्स (Twitter) पर वायरल वीडियो से हुआ खुलासा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर 10 अगस्त को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला दूसरी महिला को पकड़कर उसके साथ मारपीट करती नजर आ रही थी. वीडियो सामने आते ही सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और जांच शुरू की. जांच में पता चला कि यह घटना पिछले महीने 24 जुलाई 2026 की है. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में तुरंत मामला दर्ज (FIR) कर लिया.

आरोपी महिला गिरफ्तार, काम को लेकर हुआ था विवाद

मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने सोमवार को ही आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपी महिला की पहचान 52 वर्षीय रुचिरा सचदेवा के रूप में हुई है, जो कैमेलियाज सोसाइटी की ही निवासी हैं.

प्रारंभिक जांच के अनुसार, पीड़ित महिला रुचिरा सचदेवा के घर पर बतौर घरेलू मेड काम करती थी. घटना वाले दिन काम से जुड़ी किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रुचिरा ने उसके साथ मारपीट की. पीड़िता ने घटना के कुछ ही दिन बाद 27 जुलाई को काम छोड़ दिया था.

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुशांत लोक थाने में केस दर्ज किया गया था. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.