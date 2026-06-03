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गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ता दिखा AC वाला ऑटो, वीडियो देख सबकी फटी रह गईं आंखें, यूजर बोले- विकास पगला गया है

Gurugram AC Auto Rickshaw Video: सोशल मीडिया पर गुरुग्राम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सड़कों पर एसी वाला ऑटो चलता हुआ नजर आ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 3, 2026 6:23:49 PM IST

गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ता दिखा एसी वाला ऑटो
गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ता दिखा एसी वाला ऑटो


Gurugram Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जोकि गुरुग्राम का बताया जा रहा है. जहां गुरुग्राम की सड़कों पर एसी वाला ऑटो चलता हुआ नजर आया. उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं. इस बीच गुरुग्राम की सड़कों पर एसी वाले ऑटो ने सबको हैरान कर दिया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

जिसके अंदर बकायदा एक चालू हालत में एयर कंडीशनर यानी एसी लगा हुआ है. इस भयंकर गर्मी में ठंडी-ठंडी हवा देने वाला ऑटो एक चर्चा का विषय बन गया है.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर दीपांशी नामक यूजर द्वारा शेयर किया गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक नीले और पीले रंग का नॉर्मल दिखने वाला ऑटो रिक्शा गुड़गांव की सड़कों पर फर्राटे भरता हुआ नजर आ रहा है. ऑटो के अंदर पीछे की सीट के ऊपर एक वर्किंग एसी फिट की हुई नजर आ रही है. जो अंदर बैठे पैसेंजर्स को शिमला जैसी ठंडक का अहसास करा रही है.



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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भाई ऐसा एक ऑटो हमारे चंडीगढ़ में भी भिजवा दो, यहां बहुत गर्मी है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि वाह! लगता है विकास पगला गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर ऐसे कई कमेंट देखने को मिल जाएंगे. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 5.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसके अलावा, इस वीडियो को 179 हजार लोगों ने पसंद किया है. इसके अलावा, इस वीडियो पर 427 लोगों ने कमेंट किए हैं.

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Tags: viral video
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