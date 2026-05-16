Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर

Gujarat Singer Viral Video: सोशल मीडिया पर गुजरात के जूनागढ़ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक भजन सिंगर को नोटों में दबते हुए देखा जा सकता है. आपने ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिसमें किसी भी धर्म का भजन गाने वाले लोगों में नोटों की बरसात होती है. लेकिन ऐसा मामला शायद पहली बार ही सुना होगा जहां नोटों में गायक को ढक दिया गया हो. इस गायक का नाम कविराज जिग्नेश बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर DeshGujarat नामक यूजर द्वारा इस वीडियो शेयर किया गया है. बताया जा रहा है कि ये एक दयारो इवेंट का मौका था जिसे द्वारिका जिले में ऑर्गेनाइज किया गया था.

ऑर्गेनाइजर्स ने किया ये एलान

ऑर्गेनाइजर्स ने एलान किया है कि खर्चे निकालने के बाद बचे पैसों को अहीर चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया जाएगा. इससे अहमदाबाद में गुजरात कन्या छात्रालय और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सिंगर पर नोटों का झोला पलटा जा रहा है. जिसकी वजह से इतना नोट जमा हो जाता है कि सिंगर पूरी तरह से छिप जाता है. लेकिन गायक अपना गायन अपना नहीं रोकता है.

Watch | A singer was nearly buried under a shower of currency notes during a Dayro event in Gujarat. The video is from last night’s performance at a Shrimad Bhagwat Saptah in Khambhaliya, Dwarka district. Organisers announced that after covering the event’s operational expenses,… pic.twitter.com/C3MQY3ht28 — DeshGujarat (@DeshGujarat) May 15, 2026







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दयारो क्या होता है?

‘अब सवाल ये उठता है कि आखिर गायक ऐसा क्या गा रहा था कि लोगों ने नोटों की बरसात कर दी. तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बता दें कि सिंगर दयारो गा रहा था. दयारो एक गुजराती लोक गायन है. जिसमे कहानी, चुटकुले और भजन का शामिल किया जाता है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सिर्फ 10 से 20 रुपये के नोट हैं. एक अन्य यूजर ने अंदाजा लगाया कि 4 हजार रुपए होंगे. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए चिंता जताई कि नोट इतने गंदे हैं कि सिंगर को लंग इंफेक्शन हो सकते हैं.

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