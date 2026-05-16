Home > वायरल > Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर

Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर

Gujarat Bhajan Singer Video: सोशल मीडिया पर गुजरात के जूनागढ़ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें भजन गायक पर इतनी नोटों की बरसात होती है कि वो उसी नोट के नीचे दब जाता है.

By: Sohail Rahman | Published: May 16, 2026 1:37:50 PM IST

गुजरात सिंगर पर हुई नोटों की बरसात
गुजरात सिंगर पर हुई नोटों की बरसात


Gujarat Singer Viral Video: सोशल मीडिया पर गुजरात के जूनागढ़ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक भजन सिंगर को नोटों में दबते हुए देखा जा सकता है. आपने ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिसमें किसी भी धर्म का भजन गाने वाले लोगों में नोटों की बरसात होती है. लेकिन ऐसा मामला शायद पहली बार ही सुना होगा जहां नोटों में गायक को ढक दिया गया हो. इस गायक का नाम कविराज जिग्नेश बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर DeshGujarat नामक यूजर द्वारा इस वीडियो शेयर किया गया है. बताया जा रहा है कि ये एक दयारो इवेंट का मौका था जिसे द्वारिका जिले में ऑर्गेनाइज किया गया था.

You Might Be Interested In

ऑर्गेनाइजर्स ने किया ये एलान

ऑर्गेनाइजर्स ने एलान किया है कि खर्चे निकालने के बाद बचे पैसों को अहीर चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया जाएगा. इससे अहमदाबाद में गुजरात कन्या छात्रालय और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सिंगर पर नोटों का झोला पलटा जा रहा है. जिसकी वजह से इतना नोट जमा हो जाता है कि सिंगर पूरी तरह से छिप जाता है. लेकिन गायक अपना गायन अपना नहीं रोकता है.



यह भी पढ़ें – सिलेंडर खोला तो निकला पानी! मेरठ में गैस के नाम पर बड़ा खेल, ₹2500 में मिला ‘फर्जी सिलेंडर’

दयारो क्या होता है?

‘अब सवाल ये उठता है कि आखिर गायक ऐसा क्या गा रहा था कि लोगों ने नोटों की बरसात कर दी. तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बता दें कि सिंगर दयारो गा रहा था. दयारो एक गुजराती लोक गायन है. जिसमे कहानी, चुटकुले और भजन का शामिल किया जाता है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सिर्फ 10 से 20 रुपये के नोट हैं. एक अन्य यूजर ने अंदाजा लगाया कि 4 हजार रुपए होंगे. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए चिंता जताई कि नोट इतने गंदे हैं कि सिंगर को लंग इंफेक्शन हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें –Viral Video: मौत सामने थी, लेकिन मां ने नहीं खोया हौसला, ट्रेन के नीचे लेटकर बचाई दो बच्चों समेत पांच लोगों की जान 

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर
Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर
Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर
Video: दयारो क्या होता है? जिसको गाने के बाद गुजराती गायक पर हुई नोटों की बरसात; लग गया ढेर