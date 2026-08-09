‘महिला मित्र’ का सामान शिफ्ट कराने गए थे पति देव, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया; सरेआम चल गए लात-घूंसे, 12 सेकंड का वीडियो देख सिर पकड़ लेंगे आप!

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मशहूर गौर सिटी-2 (Gaur City-2) की 14th एवेन्यू सोसाइटी से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. यहां पति, पत्नी और एक अन्य महिला के बीच हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि सोसाइटी के बीचों-बीच दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई. दोनों में जमकर लात-घूंसे चले और बाल नोचते हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे का किसी ने मोबाइल से 12 सेकंड का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों के बीच किराएदारों के वेरिफिकेशन और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला और कैसे भड़की चिंगारी?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है. दोनों का तलाक का केस कोर्ट में पेंडिंग है. हुआ यूं कि शुक्रवार को पति की एक महिला मित्र उसी सोसायटी की 14वीं एवेन्यू में किराए पर रहती थी और शुक्रवार को वह अपना फ्लैट खाली कर रही थी. सामान शिफ्ट कराने में मदद के लिए महिला मित्र ने उस युवक को फ्लैट पर बुलाया था. जैसे ही इस बात की भनक पति को परेशान कर रही पत्नी को लगी, वह तुरंत वहां पहुंच गई. अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते दोनों महिलाओं के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं और फिर हाथापाई शुरू हो गई.

पुलिस तक पहुंचा मामला और फिर हुआ समझौता

इस पूरी घटना के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने इस पूरी झड़प का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर एक्टिव हो गई. बिसरख थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से समझौता कर लिया और आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया.

नोएडा के गौर सिटी-2 की 14th Avenue सोसाइटी में पति पत्नी और वो का हंगामा.बिना दस्तावेज़ों की जांच के किरायेदार रखने का खमियाजा.सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं छोड़ा..pic.twitter.com/ujj8UfITb6 — Tushar Rai (@tusharcrai) August 8, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरे मामले पर डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बिसरख थाना प्रभारी को इस वायरल वीडियो और मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद गौर सिटी सोसायटी के अन्य निवासियों ने सुरक्षा और बिना उचित डॉक्यूमेंट्स के किराएदारों को फ्लैट देने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है, जिससे एक बार फिर हाउसिंग सोसायटियों के कड़े नियमों पर बहस शुरू हो गई है.

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