चलती कार, बोनट पर पुलिसकर्मी! नोएडा की सड़क पर दबंगई का VIDEO देख उड़ेंगे होश

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, दरअसल, यहां ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर एक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: January 29, 2026 7:48:40 AM IST

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, दरअसल, यहां ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर एक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि यह घटना बुधवार दोपहर को हुई, जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था. इस दौरान ग्रेटर नोएडा के P3 गोलचक्कर पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था. ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक तरफ से ट्रैफिक रोककर जाम हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक तेज़ रफ़्तार I20 कार आई. पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने इशारा नज़रअंदाज़ कर दिया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा.

नहीं रोकी कार 

एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आरोपी की कार के सामने आ गया, लेकिन तेज़ रफ़्तार ड्राइवर ने अधिकारी को कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा और फिर सड़क पर फेंककर मौके से भाग गया. इस घटना में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी घायल हो गया और उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वीडियो हुआ वायरल 

जानकारी के अनुसार, नेशनल ग्रेटर के सेक्टर P3 में सीमेंट पुलिस ड्यूटी पर थी. लंच के समय, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी स्मूथ फ्लो सुनिश्चित करने के लिए सभी चौराहों को मैनेज कर रही थी. उसी समय, एक लाल हुंडई i20 कार तेज़ी से गोलचक्कर की ओर आई. सीमेंट पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने बात नहीं मानी. फिर एक पुलिस अधिकारी गाड़ी को रोकने के लिए उसके सामने आ गया. हालांकि, ड्राइवर धीमी गति से गाड़ी चलाता रहा, और अधिकारी को लगभग 500 मीटर तक कार के बोनट पर घसीटता रहा.

