Greater Noida: चीखती रह गई 5 साल की बच्ची, 30 मिनट तक 12वीं-13वीं मंजिल के बीच फंसी रही लिफ्ट; फिर ऐसे बचाई जान

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा. दरअसल, मंगलवार शाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक ऊंची इमारत वाली सोसाइटी में पांच साल की बच्ची और उसकी मेड (काम करने वाली महिला) करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं. जिसके बाद सिर्फ बच्ची की रोने की आवाजे और कामवाली बाई की चीखें सुनाई दे रही थीं.

चीखती रह गई बच्ची लेकिन…

वहीं अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बताया जा रहा है कि बिजली जाने की वजह से लिफ्ट 12वीं और 13वीं मंज़िल के बीच रुक गई, जिससे बच्ची डर गई और रोने लगी. मेड ने इमरजेंसी अलार्म दबाया, लेकिन तुरंत मदद नहीं मिल पाई. वहीं दोनों बुरी तरह डरे हुए थे. अक्सर लिफ्ट के ऐसे मामले सामने आते है जिसे जानकर लोगों की रूह कांप उठती है.

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ऐसे किया रेस्क्यू

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्ची के माता-पिता, मेंटेनेंस टीम और सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं फिर मशक्कत के बाद आखिरकार बच्ची और उसकी मेड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में रेस्क्यू करते देखा जा सकता है. इतना ही नहीं बच्ची बुरी तरह रो रही है.

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