Video: घर के बाहर खेल रहे थे बच्चे, अचानक कुत्तों के झुंड ने कर दिया हमला, बच्ची को जमीन पर पटककर…

Greater Noida Dog Attack: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों का एक समूह घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला कर देती है. जिसके बाद बच्ची जमीन पर गिर जाती है. हालांकि, थोड़ी देर के बाद कुत्ते किसी के आने पर भाग जाते हैं. जिसके बाद बच्ची की जान बच जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मुद्दे को हल करने की मांग कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा यह वीडियो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-1 का है. जहां घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे घायल कर दिया.

कब की है पूरी घटना?

ये पूरी घटना रविवार शाम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-1 के ब्लॉक B में हुई. बताया जा रहा है कि बच्ची दूसरे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे. तभी अचानक आवारा कुत्ते उसके पास आए और पीछे से उसे घेर लिया. दो कुत्तों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथों और पैरों पर काट लिया. हमले के बाद कुत्ते वहां से भाग गए. काटने और गिरने से बच्ची घायल हो गई. ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बच्ची भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुत्ते लगातार उसका पीछा करते रहे और उस पर हमला करते रहे.







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RWA के महासचिव ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सेक्टर बीटा-1 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के महासचिव हरेंद्र भाटी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि सेक्टर में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ रहा है और बुज़ुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अक्सर हमले हो रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही है. उन्होंने अथॉरिटी से इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है.

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