Viral Video: ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट में कुत्ता बना विवाद, वायरल वीडियो से मची हड़कंप, पुलिस तक पहुंचा मामला

Greater Fight Over Dog Viral Video: ग्रेटर नोएडा की अपार्टमेंट सोसाइटी में दो महिलाओं के बीच कुत्ते की सैर को लेकर बहस हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में लिया.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 6, 2026 6:40:49 PM IST

Greater Fight Over Dog Viral Video: ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में दो महिलाओं के बीच कुत्ते की सैर को लेकर विवाद हो गया, जो सार्वजनिक बहस में बदल गया. ये घटना तब शुरू हुई जब एक निवासी ने दूसरी महिला को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामान्य क्षेत्र में अपने कुत्ते को घुमाने से रोका.

पुलिस के अनुसार, ये बहस जल्दी ही तीखी हो गई. शिकायतकर्ता के अनुसार, कुत्ता घुमाने वाली महिला ने गाली-गलौज की. ये पूरी बहस किसी ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. वीडियो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी तेज थी और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी.

 पुलिस ने दर्ज की शिकायत

बिसरख पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता स्वाती की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. कुछ लोग अपार्टमेंट सोसाइटी में पालतू जानवरों से जुड़े नियमों को कड़ाई से लागू करने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि अमरपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में कुत्ते की सैर को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. इस शिकायत के आधार पर बिसरख पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

 पालतू जानवरों को लेकर बढ़ते विवाद

पिछले कुछ वर्षों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की कई सोसाइटियों में कुत्ते की सैर, आवारा जानवर और कुत्ते के काटने की घटनाओं को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं.
 

