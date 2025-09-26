दादी के हाथ वाली Masala Chai पीने का मन है? तो घर पर बनाएं ऐसी चाय कि हर घूंट में मिले ताजगी
दादी के हाथ वाली Masala Chai पीने का मन है? तो घर पर बनाएं ऐसी चाय कि हर घूंट में मिले ताजगी

Grandma's Recipe Of Masala Chai: क्या आपको घर पर मसाला चाय बनाने का आसान तरीका पता है. इस रेसेपी को फॉलो करके आप दादी के नुस्खे वाली स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर मसाला चाय बना सकते हैं. स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और टिप्स भी शामिल हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 26, 2025 5:08:17 PM IST

Masala Chai

Dadi Masala Chai Recipe: जब बात चाय की आती है, तो हर किसी का दिल थोड़ी सी स्पेशल चाय के लिए धड़कता है. लेकिन, आजकल लोग सिर्फ पत्तियों में ही भरोसा नहीं करते, बल्कि मसाला वाली चाय का मजा लेना चाहते हैं. और क्या पता, वो स्वाद जो दादी के हाथों बनती थी, वही आपके घर की रसोई में भी आसानी से तैयार हो सकता है.

एकदम आसान और नेचुरल तरीका अपनाकर आप घर पर अपना मसाला तैयार कर सकते हैं, जिससे हर कप में गर्माहट और ताजगी का टच मिलेगा. बस कुछ घर में मिलने वाली चीजों की जरूरत है और थोड़ी मेहनत की, फिर आप भी अपनी दादी वाली रेसेपी को अपना पाएंगे.

घर में मसाला बनाने का तरीका

1st Step

• 2-3 इंच दालचीनी का टुकड़ा
• 5-6 लौंग
• 5-6 काली मिर्च के दाने
• 1 टुकड़ा अदरक (सूखा या ताज़ा)
• 4-5 हरी इलायची
• 1/2 छोटा चम्मच जायफल (पाउडर)

2nd Step

• सभी सामग्री को हल्का भून लें, ताकि खुशबू खुल जाए
• ठंडा होने पर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें

3rd Step

• तैयार मसाला को एयरटाइट जार में रखें
• जब भी चाय बनाएं, 1/2 छोटा चम्मच मसाला मिलाकर डालें

टिप्स और ट्रिक्स

• मसाले का स्वाद अपनी पसंद अनुसार बढ़ाएं या घटाएं

• अगर हल्की मीठी चाय पसंद है तो शहद या गुड़ डाल सकते हैं

• ताजा मसाले से चाय का अरोमा और स्वाद किसी कैफे से कम नहीं लगता

डिजिटल ट्रेंडिंग हिट

सोशल मीडिया पर आजकल ये घर का मसाला चाय नुस्खा खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे #MasalaChaiAtHome और #GrandmasRecipe जैसे हैशटैग के साथ शेयर कर रहे हैं. कुछ तो अपने वीडियो में पूरी रेसिपी बनाते दिखा रहे हैं, जिससे इसे ट्रेंडिंग बनाने में मदद मिल रही है. इस तरह, दादी का नुस्खा न सिर्फ आपकी चाय को मजेदार बनाता है, बल्कि घर में एकदम कैफे स्टाइल अनुभव भी देता है.

