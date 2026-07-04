Home > वायरल > जिस सास से करती थी नफरत, उन्हीं की हमशक्ल निकली नन्ही परी; बेटी का चेहरा देख फटी रह गईं मां की आंखें

जिस सास से करती थी नफरत, उन्हीं की हमशक्ल निकली नन्ही परी; बेटी का चेहरा देख फटी रह गईं मां की आंखें

Grand daughter looks like mother in law: सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत ही मजेदार और हैरान कर देने वाले चीज वायरल हो रही है. कहा जाता है कि खुदा अपनी कुदरत कहीं भी दिखा सकता है.

By: Heena Khan | Published: July 4, 2026 2:50:51 PM IST

saas bahu viral photo
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Grand daughter looks like mother in law: सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत ही मजेदार और हैरान कर देने वाले चीज वायरल हो रही है. कहा जाता है कि खुदा अपनी कुदरत कहीं भी दिखा सकता है. दरअसल, बताया जा रहा है कि सालों तक अपनी सास के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो उनसे दूरी बनाए रखती थीं; फिर भी, भगवान ने उन्हें  एक ऐसा तोहफा दिया जिसे देखकर वो हैरान रह गई. दरअसल उनके घर बेटी के रूप में एक नन्हा मेहमान , जिसका चेहरा बिल्कुल उसकी दादी जैसा निकला.

अक्सर होते थे झगड़े 

बताया जा रहा है कि सालों तक सास बहू के बीच झगड़े चलते रहते थे. परिवार की हर मुलाकात या तो बहस में खत्म होती थी या फिर अजीब सी खामोशी में. बहू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी बिलकुल उनकी सास जैसी होगी. और यह तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि अपनी ही बेटी को देखकर उन्हें कभी अपनी सास की याद आएगी. लेकिन, जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, तो डिलीवरी रूम में मौजूद हर कोई हैरान रह गया. बच्ची को देखकर रिश्तेदारों ने एकमत से कहा कि वह बिल्कुल अपनी दादी जैसी दिखती है. शुरू में तो माँ ने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया, यह सोचकर कि लोग अक्सर नवजात बच्चों के बारे में ऐसी बातें कहते हैं. लेकिन जैसे-जैसे हफ़्ते और महीने बीतते गए, इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया.

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