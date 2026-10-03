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Viral: न डेटिंग ऐप, न मैट्रिमोनियल साइट… पति पाने के लिए महिला ने अपनाया ऐसा तरीका; 240 से ज्यादा मर्द हो गए तैयार!

Viral Husband Application Form: अगर किसी को जीवनसाथी की तलाश हो तो वह मैट्रमोनियल साइट या किसी डेटिंग ऐप का सहारा लेकर अपना मनपंसद पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन इन सारी बातों से हटकर एक महिला पति पाने के लिए ऐसा तरीका ढूंढ़ा जिसे जान अब हर कोई हैरान है.

By: Shristi S | Published: October 3, 2026 3:46:55 PM IST

पति चाहिए तो भरिए Google Form! 36 साल की महिला ने निकाला ऐसा ‘विवाह आवेदन’,
पति चाहिए तो भरिए Google Form! 36 साल की महिला ने निकाला ऐसा ‘विवाह आवेदन’,


Google Form Husband Search Viral: पति या पत्नी की तलाश के लिए आमतौर पर लोग डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल साइट या दोस्तों-रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं. लेकिन अमेरिका की एक महिला ने इस पूरी प्रक्रिया को ही अलग अंदाज दे दिया. उन्होंने डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बजाय सोशल मीडिया पर अपना गूगल फॉर्म (Google Form) शेयर कर दिया और पुरुषों से बाकायदा आवेदन मांग लिए. देखते ही देखते उनका यह अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और 240 से ज्यादा पुरुषों नें फॉर्म भरकर अपनी दिलचस्पी शेयर की.

सोशल मीडिया पर पिन किया पति आवेदन फॉर्म

नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में रहने वाली 36 साल की एरिन पैटरसन ने अपने सोशल माडिया प्रोफाइल पर पति की तलाश से जुड़ा गूगल फॉर्म शेयर किया. उन्होंने इसे अपनी प्रोफाइल पर पिन भी कर दियास ताकि उनकी पोस्ट देखने वाला कोई भी इच्छुक व्यक्ति आसानी से फॉर्म तक पुहंच सके. 

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फॉर्म में एरिन ने अपनी उम्मीदों को लेकर काफी स्पष्टता दिखाई है. वह ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो आकर्षक होने के साथ-साथ समझदार, दयालु, वफादार और उदार हो. वह ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती हैं जो कॉफी या डिनर पर मुलाकात, बातचीत और एक-दूसरे को समझने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो.

एरिन ने क्यों नहीं लिया डेटिंग ऐप का सहारा?

एरिन के मुताबिक, डेटिंग ऐप्स पर बातचीत शुरू करना आसान था, लेकिन गंभीर रिश्ते की तलाश में उन्हें बार-बार निराशा हुई. कई बातचीत आगे बढ़ीं और कुछ मुलाकातों के बावजूद लोगों की रिश्ते को लेकर सोच साफ नहीं थी. इसी अनुभव के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न शुरुआत में ही जरूरी सवाल पूछ लिए जाएं. उनका गूगल फॉर्म इसी सोच का नतीजा है.

सिर्फ उम्र और नाम नहीं, ये सवाल भी जरूरी

यह फॉर्म सामान्य डेटिंग प्रोफाइल से काफी अलग है. इसमें करियर, रोजमर्रा की जिंदगी, निजी आदतों, शादी, परिवार और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं को लेकर सवाल शामिल हैं. ऐरिन यह समझना चाहती हैं कि आवेदन करने वाल व्यक्ति भविष्य को किस नजर से देखता है और वह अपने पार्टनर से क्या उम्मीद करता है. उनका मानना है कि शुरुआत में ही इन बातों पर साफ होने से समय बच सकता है और आगे चलकर गलतफहमियों की संभावना भी कम हो सकती है.

240 से ज्यादा पुरुषों ने किया आवेदन

एरिन का यह प्रयोग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 240 से ज्यादा पुरुषों ने फॉर्म भरकर उनकी तलाश में दिलचस्पी दिखाई. पोस्ट पर लोगों ने इसे सीधा, बोल्ड और अलग तरीका बताया. कुछ यूजर्स ने एरिन की कहानी का अपडेट देने को कहा, तो कई लोगों ने उनके लिए अच्छे जीवनसाथी की कामना की. 

Tags: viral
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