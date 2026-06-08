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एक-एक स्टेप में कमाल का कॉन्फिडेंस, ‘धूम मचाले’ पर लड़की ने लगाए ऐसे जोरदार ठुमके, देख इंटरनेट हुआ फिदा

Girl Dance Viral Video: मशहूर बॉलीवुड गाना धूम मचाले पर एक लड़की शानदार डांस करती नजर आ रही है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डांसिंग टैलेंट ने इंटरनेट यूजर्स को बहुत प्रभावित किया है.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 7:43:52 PM IST

'धूम मचाले' पर लड़की ने किया जबरदस्त डांस
'धूम मचाले' पर लड़की ने किया जबरदस्त डांस


Girl Dhoom Machale Dance Performance: सोशल मीडिया पर यूं तो कई वीडियो वायरल होते है, लेकिन यह वीडियो थोड़ा हटकर निकला. दरअसल मशहूर बॉलीवुड गाना धूम मचाले पर एक लड़की शानदार डांस करती नजर आ रही है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डांसिंग टैलेंट ने इंटरनेट यूजर्स को बहुत प्रभावित किया है. लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, और यही वजह है कि यह क्लिप इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा

यह वायरल वीडियो Instagram अकाउंट @anjalidineshanand पर शेयर किया गया था. शुरुआत से ही, डांसर अपने दमदार मूव्स से दर्शकों का मन मोह लेती है. गाने की तेज बीट्स के साथ उसका तालमेल देखने लायक है. उसके हर स्टेप में सटीकता और लय साफ़ झलकती है, जो उसकी प्रैक्टिस और हुनर ​​को दिखाती है. सबसे खास बात यह है कि वह सिर्फ़ डांस ही नहीं कर रही है, बल्कि अपने एक्सप्रेशन से गाने के भाव को भी बेहतरीन ढंग से पेश कर रही है.

एक शानदार परफॉर्मेंस

हालांकि कई वायरल वीडियो कुछ ही समय के लिए ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस वीडियो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इसकी मुख्य वजह डांसर का कॉन्फिडेंस और उसकी शानदार परफॉर्मेंस है. जिस आसानी और जोश के साथ वह पूरे गाने पर डांस करती है, वह दर्शकों को वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मजबूर कर देता है.

उसके चेहरे के हाव-भाव भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं. वह पूरी लगन के साथ हर बीट और मूवमेंट को करती है. यही कारण है कि लोग उसके डांस को सिर्फ़ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर देख रहे हैं. कई यूज़र्स ने कमेंट किया है कि उसके डांस में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के गुण झलकते हैं.

Tags: social mediaviral video
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