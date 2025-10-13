Video: IND-WI टेस्ट मैच में एक के बाद एक जमकर चले थप्पड़…देखते रह गए मैदान में मौजूद खिलाड़ी

Girl Slaps Boy Video: नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने पहले दो सत्रों में मेजबान टीम को कड़ी टक्कर दी और निराश किया. जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतक जड़े, लेकिन जल्द ही अपने विकेट गंवा दिए.

हालांकि, फॉलोऑन के बाद उनके अच्छे प्रदर्शन को जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स की जोड़ी ने दसवें विकेट के लिए जारी रखा. क्रिकेट का रोमांच रोमांचक था; हालांकि, इंटरनेट पर एक लड़की और एक लड़के से जुड़ी मैदान के बाहर की घटना के बारे में बात करना बंद नहीं हो रहा है.

लड़की ने लड़के को जड़े थप्पड़

यह घटना टीवी पर लाइव रिकॉर्ड की गई जब वेस्टइंडीज का स्कोर 293/4 था, और रोस्टन चेज और टेविन इमलाच मेहमान टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे. जब कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे, तो कैमरों ने एक लड़की को स्टैंड में एक लड़के को बार-बार मज़ाकिया अंदाज में थप्पड़ मारते हुए देखा.

फिर लड़की ने लड़के की गर्दन पकड़ ली और दोनों हंसने लगे. ध्यान तुरंत उन दोनों पर चला गया जो एक-दूसरे को करीब से देख रहे थे. जैसे ही इस घटना की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आए, कई उपयोगकर्ता उस लड़की की पहचान के बारे में सोचने लगे. कई नेटिजन्स ने ग्रोक से उस लड़की और उसके बारे में जानकारी मांगी.

यह कहना सही होगा कि ग्रोक को सब कुछ पता नहीं है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म लड़की के ठिकाने के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी देने में असमर्थ रहा.

भारत को मिला 121 रनों का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने दिल्ली टेस्ट में दूसरी पारी में 390 रन बनाने के बाद भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया. कैंपबेल ने 115 रनों की पारी खेली, जबकि शाई होप ने 103 रनों की पारी खेली. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट लिए.

इससे पहले, वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर आउट हो गई थी, और उसके बाद भारत ने फॉलो-ऑन का फैसला किया. कुलदीप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे, उन्होंने पांच विकेट लिए.

भारत ने दिल्ली टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतकों की बदौलत अपनी पहली पारी में 518/5 का स्कोर बनाया.

