नाचना है जरूरी, इज्जत का चाहे बन जाए फालूदा! स्टेज पर लुढ़का लड़की का घाघरा

Stage Oops Moment Video: रातों-रात स्टार बनने का जरिया बन गया है सोशल मीडिया. यहां एक रील डालो और वायरल हो जाओ, बस यही सोचकर आजकल लोगों ने अतरंगी से अतरंगी वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है. कई तो शर्म और हया की सीमा भूलकर कपड़े उतार बदन दिखाते हैं, तो कई अजीब हरकतों पर उतर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल में जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाती नजर आ रही है. लेकिन, तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद भी लड़की नाचना नहीं छोड़ती है.

स्टेज पर खिसका लड़की का घाघरा!

वायरल वीडियो (Viral Dance Video) में देखा जा सकता है कि एक लड़की लाल रंग का घाघरा पहन स्टेज पर कमर मटकाती नजर आ रही है. डांस में वह एक तेज मूव करती है और पूरी बॉडी को फ्लिप कर देती है, इसी बीच उसका घाघरा नीचे खिसक जाता है. लेकिन, कमाल की बात यह है कि लड़की घबराती नहीं है और अपना लहंगा तुरंत उपर खिसका लेती है. फिर वह एक हाथ से अपना लहंगा थामकर स्टेज पर जमकर डांस दिखाती है. लड़की का डांस वीडियो जहां एक तरफ लोगों की तारीफें बटोर रहा है, वहीं कुछ उसे ट्रोल करने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं. तारीफ में एक यूजर ने लिखा- बहन तू छा गई. तो वहीं, दूसरे ने कहा, इस बहन के लिए रिस्पेक्ट. तो एक ने लिखा, इसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला है.

हालांकि, ट्रोल करने वाले अपना विचार हर जगह दे देते हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा- रिहर्सल में वेट कम हो गया होगा. परफॉर्मेंस रोक सकती थी और ठीक कर सकती थी…लेकिन, नहीं. वहीं, दूसरे ने लिखा, बस यही सीखा है हमने. हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को दाग दाग कर दिया. और करते हैं हम भारतीय हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि चाहे इज्जत का फालूदा बन जाए लेकिन लड़की के पैर नहीं थमेंगे.

स्टेज पर ऊप्स मोमेंट

वायरल वीडियो में लड़की का जिस तरह ऊप्स मोमेंट (Oops Moment Video) हुआ है. ऐसा पहली बार किसी के साथ नहीं हुआ है, अक्सर ही किसी न किसी रिएलिटी शो या स्टेज परफॉर्मेंस में ऊप्स मोमेंट हो जाता है, जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर आ जाता है. हालांकि, यह पूरी तरह से कलाकार पर डिपेंड करता है कि वह सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहा है और किस तरह नहीं.