नहीं करना चाहती थी खुद को पति के हवाले, खूबसूरती मिटाने के लिए लड़की ने किया ऐसा कांड; फटी रह गईं मां-बाप की आंखें

Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वीडियो वायरल होती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और कई सवाल खड़े हो जाते हैं. लेकिन आज जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक लड़की अपना सिर मुंडवाती दिख रही है. लेकिन हैरान करने वाली बात सिर्फ उसका सिर मुंडवाना नहीं, बल्कि वीडियो के साथ लिखा उसका कैप्शन है, जिसने नेटिजन्स के बीच हल्ला मचा दिया है.

कैप्शन में लिखी थी अटपटी बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की का नाम कीर्तन मेनन बताया जा रहा है. वीडियो में कीर्तन एक कुर्सी पर बैठी हैं और बिना किसी हिचकिचाहट या दुख के अपना सिर मुंडवा रही हैं. पूरे वीडियो के दौरान वो बिल्कुल शांत नजर आती हैं. इस वीडियो ने तब ज्यादा तूल पकड़ा जब लोगों की नजर इसके कैप्शन पर गई. वीडियो पर लिखा है, POV: मेरी मां ने मेरी शादी तय कर दी. इस एक लाइन के कैप्शन ने सोशल मीडिया यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. फिर क्या था? लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे.

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इंटरनेट पर मचा बवाल

वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कई यूजर्स का मानना है कि लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ तय की गई शादी का विरोध इस अनोखे तरीके से कर रही है. लोगों ने इसे महिलाओं की आजादी और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार से जोड़कर देखा. कुछ यूजर्स ने लड़की की हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा, तुम्हें और ताकत मिले बहन. वहीं एक अन्य यूजर्स ने कमेंट किया, आजकल की दिक्कतों के लिए यह किसी फिल्मी समाधान जैसा है.