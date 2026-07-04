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‘पुरुषों को कैसे मारें और बच निकलें’… मेट्रो गर्ल की इस किताब ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप, कमेंट्स देख घूम जाएगा सिर!

मैट्रो में एक लड़की को'पुरुषों को कैसे मारें और बच निकलें' नामक किताब को पढ़ते स्पॉट किया गया. इस घटना की वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों ने बेहद चौंकाने वाले कमेंट भी सामने आए हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 4, 2026 1:45:16 PM IST

'पुरुषों को कैसे मारें और बच निकलें!' मेट्रो गर्ल की इस किताब ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप, कमेंट्स देख घूम जाएगा सिर!
'पुरुषों को कैसे मारें और बच निकलें!' मेट्रो गर्ल की इस किताब ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप, कमेंट्स देख घूम जाएगा सिर!


सोशल मीडिया पर आए दिन हैरान करने वाले मूमेंट सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला यात्री को अपनी सहेली के साथ बैठकर एक विशेष किताब पढ़ते देखा. आसपास के लोग अपने-अपने काम में बिजी थे इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि किताब का टाइटल क्या था लेकिन वहां बैठे एक मुसाफिर ने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर दी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किताब पढ़ने में संदिग्ध क्या है? लेकिन आपको हैरानी तब होगी, जब किताब का टाइटल पता चलेगा. 

विवादित किताब से मचा हंगामा

वायरल वीडियो में युवती जिस किताब को पड़ रही है, उसका टाइटल है ‘हाउ टू किल मेन एंड गेट अवे विद इट’. किताब के लेखक हैं कैटी ब्रेंट. इसका हिंदी अनुवाद करें तो किताब का टाइटल होगा- पुरुषों को कैसे मारें और बच निकलें. कुछ ही घंटों में यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा, जिस पर लोगों ने अलग-अलग तरह के कयाल लगाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने तो वायरल वीडियो को सुर्खियों में चल रहे एक हत्याकांड से जोड़ दिया. 

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वीडियो को पुणे मर्डर केस से जोड़ा 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो उस समय ट्रेंड कर रहा है जब पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. पुलिस की जांच में मृतक की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी का नाम सामने आ रहा है. यह खौफनाक घटना 18 जून की है, जब आरोपी सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ लोहागढ़ फोर्ट घूमने गई थी. सिया पर अपने मंगेतर को धक्का देने के आरोप हैं, जिसके बाद खाई में गिरने से केतन अग्रवाल की मौत हो गई. पुलिस का आरोप है कि सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी वारदात को एक अप्रत्याशित हादसे का रूप देने की कोशिश की.

इंटरनेट पर सामने आईं चौंकाने वाली प्रतिक्रिया

मैट्रो गर्ल का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक तरफ लोगों ने लड़की की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किताब और इसके राइटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. इसी कड़ी में एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि किताब को पढ़कर अगली सिया लोड हो रही है. अन्य व्यक्ति ने कमेंट किया कि जरा सोचिए, अगर टाइटल में पुरुष की जगह महिलाएं लिखा होता तो  लोगों के कुछ खास रिएक्शन नहीं आते. अन्य यूजर ने टिप्पणी की- किसी किताब को उसके टाइटल से जज मत कीजिए. यह एक दम सही उदाहरण है. यूजर ने लिखा कि किताब का शीर्षक पूरी कहानी नहीं कहता.

ये भी पढ़ें:- ब्यूटी पार्लर में ‘शर्मनाक खेल’ का पर्दाफाश: पीने के पानी में संदिग्ध पदार्थ मिलाते रंगे हाथ पकड़ा गया मालिक, महिला स्टाफ ने चप्पलों से सूता!

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