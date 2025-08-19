Home > वायरल > पापा से बदला लेने के चक्कर में लड़की ने ट्रक ड्राइवर से कर ली शादी, Vlog में बताया कैसे पूरी कर ली इच्छाएं

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई प्रेम कहानियां वायरल होती रहती हैं। कुछ कहानियों में प्रेमिका के इंतज़ार की तारीफ़ होती है, तो कुछ कहानियों में प्रेमी की मेहनत और साथ की तारीफ़ होती है। वहीं, इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 19, 2025 17:47:00 IST

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई प्रेम कहानियां वायरल होती रहती हैं। कुछ कहानियों में प्रेमिका के इंतज़ार की तारीफ़ होती है, तो कुछ कहानियों में प्रेमी की मेहनत और साथ की तारीफ़ होती है। वहीं, इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। दरअसल, यह कहानी एक महिला की है जिसे घूमना-फिरना बहुत पसंद था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली। इस समय इस जोड़े का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक साथ ट्रक में सफ़र करते और एक-दूसरे के साथ समय बिताते नज़र आ रहे हैं।

महिला ने  ट्रक ड्राइवर से की शादी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने पति के साथ ट्रक में है। जहाँ पति ट्रक चला रहा है और महिला मोबाइल से वीडियो बना रही है। महिला ने अपने वीडियो में बताया कि उसे घूमने-फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता और दादा उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। इसके बाद उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली। अब जहाँ भी उसका पति जाता है, वह भी उसके साथ जाती है और इस तरह उसका घूमने का शौक पूरा हो रहा है। 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस वीडियो को @Redd_flaggg नाम के एक पूर्व यूजर ने शेयर किया है। वीडियो को अब तक 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। वीडियो के कैप्शन में शेयर बाज़ार का एक ग्राफ दिखाया गया है जिससे पता चलता है कि एक डिग्री की वैल्यू घट रही है और एक ट्रक ड्राइवर की वैल्यू बढ़ रही है। वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- लगता है अब मुझे ड्राइविंग स्कूल जॉइन करना पड़ेगा। दूसरे यूजर ने लिखा- भाई तुम लोग मुझे रोज़ अपना पेशा बदलने पर मजबूर कर रहे हो। तीसरे यूजर ने लिखा- लड़की ने सही किया, ट्रक ड्राइवर कमाता है, लोगों को घुमाता है और उन्हें मनचाहा खाना भी खिलाता है। उसे और क्या चाहिए?

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”en” dir=”ltr”>Degree 📉 Truck driver 📈 <a href=”https://t.co/sstEW6SOvB”>pic.twitter.com/sstEW6SOvB</a></p>&mdash; D,DEVIL 🎭 (@Redd_flaggg) <a href=”https://twitter.com/Redd_flaggg/status/1957674526839337143?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 19, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

