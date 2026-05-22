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‘राणा जी माफ करना’ गाने पर मटकी लड़की, मम्मी ने खींचा सबका ध्यान..VIDEO वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़की डांस करती हुई नजर आ रही है. लेकिन वीडियो में जिसने सबका ध्यान खीचा वो डांस करने वाली लड़की नहीं बल्कि कोई और था, आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 2:45:33 PM IST

‘राणा जी माफ करना’ गाने पर मटकी लड़की, मम्मी ने खींचा सबका ध्यान..VIDEO वायरल


Viral Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन की मस्ती चर्चा में रहती है तो कभी बारातियों का अनोखा अंदाज वायरल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक लड़की शादी के फंक्शन में बेफिक्र होकर डांस करती नजर आ रही है, लेकिन असली चर्चा उसके डांस से ज्यादा पीछे खड़ी उसकी मम्मी के रिएक्शन की हो रही है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल है और चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है. इसी बीच एक लड़की मशहूर गाने ‘राणा जी माफ करना’ पर पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई देती है. उसके डांस स्टेप्स, चेहरे के एक्सप्रेशंस और एनर्जी ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कई मेहमान भी रुककर उसका डांस देखने लगे.

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 मम्मी के एक्सप्रेशंस बने चर्चा का विषय

वीडियो में मजेदार मोड़ तब आता है जब कैमरा लड़की के पीछे खड़ी एक महिला की तरफ जाता है. दावा किया जा रहा है कि वो महिला लड़की की मम्मी हैं. जहां बेटी मस्ती में डांस कर रही थी, वहीं मम्मी उसे गुस्से भरी नजरों से लगातार देखती नजर आईं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने मजेदार थे कि सोशल मीडिया यूजर्स की हंसी छूट गई. कई लोगों ने कहा कि मम्मी का रिएक्शन हर घर में देखने को मिल जाता है.

 सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @memexsport.in नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मम्मी की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “डांस से ज्यादा मम्मी का एक्सप्रेशन वायरल हो गया.” कई लोगों ने लड़की की तारीफ भी की कि उसने मम्मी के गुस्से भरे लुक के बावजूद अपना डांस बंद नहीं किया.

Tags: viral video
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